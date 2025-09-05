Trainer-Suche bei Bayer Leverkusen geht weiter – jetzt ist ein Kandidat aus dem Spiel

Inmitten der aktuell laufenden Länderspielpause sucht Bayer Leverkusen händeringend nach einem neuen Trainer. Interimstrainer Rogier Meijer dürfte es jedenfalls nicht werden.

Stattdessen geistern derzeit zahlreiche Namen über den noch freien Trainerstuhl von Bayer Leverkusen. Während sich die Gerüchte um Barca-Legende Xavi wohl als Ente entpuppt haben, steht derzeit vor allem Ex-Tottenham-Trainer Ange Postecoglou im Fokus. Nun aber sagt ein hochkarätiger Kandidat der „Werkself“ ab.

Bayer Leverkusen: Schmidt sagt ab

Bereits von 2014 bis 2017 fungierte Roger Schmidt als Übungsleiter von Bayer Leverkusen. Nach zwei erfolgreichen Saisons im Verein musste Schmidt in seiner dritten Spielzeit allerdings frühzeitig gehen, Bayer schaffte in diesem Jahr nicht die Qualifikation fürs internationale Geschäft. Für Schmidt ging es im Anschluss in China, Eindhoven und Lissabon weiter. Seit Sommer 2024 ist er jedoch wieder vereinslos.

Das blieb auch Bayer-Boss Simon Rolfes nicht verborgen. Wie „sport.de“ und andere Medien berichten, soll die Leverkusener Seite in den vergangenen Tagen bei Schmidt bezüglich dessen Verfügbarkeit angefragt haben. Der erfahrene Trainer soll allerdings schnell abgesagt haben. Hintergrund: Schmidt will nicht in der laufenden Saison ein neues Team übernehmen.

„Ein paar Tage Zeit“

Bis zu einer finalen Entscheidung dürfte es allerdings noch ein wenig dauern. Erst zuletzt ließ Simon Rolfes verlauten: „Die Nationalspieler kommen erst Dienstag oder Mittwoch zurück. Deshalb haben wir ein paar Tage Zeit, um dann zu gucken, mit welcher Lösung wir in die nächste Trainingswoche gehen.“

Für die Fans von Bayer Leverkusen heißt es in dieser Causa also vorerst wohl: Abwarten.