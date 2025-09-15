Hiobsbotschaft für Bayer Leverkusen! Operation bei Star-Spieler nötig

Bayer Leverkusen muss einen schweren Rückschlag verkraften: Mittelfeldspieler Exequiel Palacios fällt bis ins neue Jahr verletzt aus. Grund ist eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich.

Die Verletzung hat sich Palacios beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zugezogen, als er bereits nach 15 Minuten vom Platz musste. Für ihn kam Aleix Garcia auf den Rasen. In den kommenden Tagen wird sich der 26-jährige Mittelfeldregisseur von Bayer Leverkusen einer Operation unterziehen.

Personalprobleme bei Bayer Leverkusen

Die Diagnose ist ein harter Schlag für Bayer Leverkusen und den neuen Trainer Kasper Hjulmand, der nach dem erfolgreichen Einstand nun mit ernsten Personalproblemen kämpfen muss. Dazu kommt: Durch die Schließung des Transferfensters hat Bayer Leverkusen keine Möglichkeiten mehr, auf die Verletzung von Palacios zu reagieren.

Die personelle Lage der „Werkself“ wird also nicht einfacher. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fallen zusätzlich die gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernandez aus. Damit stehen Bayer Leverkusen gleich zu Saisonbeginn mehrere Schlüsselspieler nicht zur Verfügung. Trainer Kasper Hjulmand muss kreative Lösungen finden, um diese Lücken zu schließen.

Bayer Leverkusen unter Druck

Der Ausfall von Palacios bringt Bayer Leverkusen in eine schwierige Situation. Der neue Trainer möchte den Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen Frankfurt fortsetzen. Doch die verletzungsbedingten Herausforderungen erschweren dieses Vorhaben. Bayer Leverkusen wird in den kommenden Spielen auf eine geschlossene Teamleistung setzen müssen, um die Ausfälle zu kompensieren.

Ein Startelfeinsatz für Aleix Garcia dürfte durch die zahlreichen Ausfälle jedenfalls sicher sein. Wer neben dem Spanier agieren wird, ist derzeit allerdings völlig offen.

