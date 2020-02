Bayer Leverkusen – FC Porto im Live-Ticker: Nächstes Spektakel der Werkself?

Bayer Leverkusen - FC Porto im Live-Ticker: Hier gibt's alle Infos zum Spiel in der Europa League.

Wenn es am Donnerstagabend zum Zwischenrunden-Duell Bayer Leverkusen – FC Porto kommt, weht ein Hauch von Königsklasse durch die Europa League.

Leverkusen und Porto mischten schließlich in jüngerer Vergangenheit regelmäßig in der Champions League mit. In dieser Saison reicht es für die beiden Clubs jedoch „nur“ für die K.o.-Phase der Europa League.

Europa League: Leverkusen – Porto im Live-Ticker

Leverkusen oder Porto – wer kann im Hinspiel die erste Duftmarke setzen?

Wir informieren dich über das Spiel Leverkusen – Porto im Live-Ticker.

Leverkusen – Porto -:- (-:-)

Tore:

18.07 Uhr: Der FC Porto befindet sich in ausgezeichneter Form. Die Portugiesen gewannen ihre vergangenen vier Spiele, darunter auch die Partie gegen Spitzenreiter Benfica Lissabon mit 3:2. Porto liegt nach 21 Spieltag auf dem 2. Platz – nur einen Zähler hinter Benfica.

15.49 Uhr: In der Bundesliga feierte Bayer Leverkusen zuletzt zwei äußerst spektakuläre Siege. Gegen Borussia Dortmund gewann die Mannschaft von Trainer Peter Bosz 4:3, und bei Union Berlin siegten die Leverkusener dank eines Last-Minute-Treffers 3:2.

11.39 Uhr: Der FC Porto gewann seine Gruppe in der Europa League. Die Portugiesen holten 10 Punkte und ließen die Glasgow Rangers (9), die Young Boys Bern (8) und Feyenoord Rotterdam (5) hinter sich.

10.21 Uhr: Bayer Leverkusen schloss seine Champions-League-Gruppe auf dem 3. Platz ab und qualifizierte sich dadurch für die Zwischenrunde der Europa League. Die Leverkusener mussten sich den Topclubs Juventus Turin und Atletico Madrid geschlagen geben. Immerhin: Lokomotive Moskau ließ Bayer hinter sich.

Mittwoch, 19. Februar, 8.43 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Bayer Leverkusen und FC Porto in der Europa League. Hier gibt’s alle Infos rund um die Partie.