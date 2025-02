Bayer Leverkusen – FC Bayern: DFB macht es offiziell! Knifflige Entscheidung gefallen

Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga! Der Tabellenführer gegen den Verfolger, der Rekordmeister gegen den amtierenden Meister, der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Fällt am Samstag (15. Februar, 18.30 Uhr) schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft?

Für Spitzenspiele, wie es jetzt zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München der Fall ist, will der DFB seine besten Schiedsrichter schicken. Kurz vor der Partie hat der Verband die knifflige Entscheidung getroffen.

Bayer Leverkusen – FC Bayern: DFB-Entscheidung steht fest

Fußballdeutschland schaut am 22. Bundesliga-Spieltag in die Bay-Arena! Es kommt zum Duell der beiden aktuell besten Mannschaften des Landes: Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern. Der amtierende Meister gegen den Bundesliga-Tabellenführer. Acht Punkte beträgt der Vorsprung des Rekordmeisters. Bei einem Sieg ist die Meisterschaft so gut wie fix, auch wenn es bis zum Ende noch jede Menge Spiele sind.

Doch ob die Münchener solch einen Vorsprung noch aus der Hand geben werden? Leverkusen will es hingegen weiter spannend halten und den Rückstand auf fünf Zähler verkürzen. Dann wäre es wieder ein heißer Kampf um die Bundesliga-Schale.

Für das Top-Spiel hat der DFB nun auch seinen Schiedsrichter verkündet: Daniel Siebert wird die Begegnung der beiden Mannschaften leiten. Das gab der Verband am Donnerstag (13. Februar) bekannt.

Siebert pfeift Top-Spiel

In der Bundesliga hat Siebert schon viele Spiele gepfiffen. 179 insgesamt an der Zahl. Er verteilte 706 Gelbe Karten, 22 Platzverweise und zeigte 39 Mal auf den Elfmeterpunkt. In seiner Karriere leitete er 35 Mal den FC Bayern München. Der FCB konnte dabei 23 Spiele gewinnen. Bayer Leverkusen wurde in 26 Spielen von Siebert gepfiffen und holte zehn Siege.

Vor einigen Tagen war Siebert in der Champions League im Einsatz. Beim Playoff-Hinspiel gegen Juventus Turin und PSV Eindhoven zeigte er eine souveräne Leistung. Das wird man auch in Deutschland hoffen, wenn dann das Topspiel zwischen Bayer und Bayern ansteht. Siebert soll am besten nicht im Mittelpunkt stehen. Genauso wie seine Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn. Die beiden Video-Assistenten für das Spiel heißen Benjamin Cortus und Thorben Siewer.