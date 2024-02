Bayer Leverkusen düpiert Bayern! Doch ausgerechnet Nagelsmann sorgt für die Szene des Spiels

Es ist DAS Topspiel der Bundesliga! Spitzenreiter Bayer Leverkusen gegen Rekordmeister FC Bayern. Die Fußballfans fieberten seit Tagen der Partie entgegen und es wurde das erwartete Spitzenspiel.

Mit einer starken Leistung holte Bayer Leverkusen den Heimsieg gegen den Verfolger aus Bayern und baute damit den Vorsprung in der Bundesliga aus. Für die Szene des Spiels sorgte allerdings ausgerechnet Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Bayer Leverkusen düpiert Bayern

Ganz Fußballdeutschland – wenn nicht sogar noch Millionen weitere Fans aus der ganzen Welt – schauten am Samstagabend (10. Februar) nach Leverkusen. Denn in der BayArena empfing Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen Rekordmeister und Verfolger FC Bayern München. Als ungeschlagener Spitzenreiter ging Leverkusen in die Partie, als ungeschlagener Spitzenreiter beendete die Werkself das Topspiel.

Gegen die Münchener gab es einen souveränen 3:0-Heimsieg für die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso. Von der ersten Minute an waren die Hausherren die bessere Mannschaft, erarbeiteten sich viele Torchancen und belohnten sich früh mit dem Treffer von Bayern-Leihgabe Josip Stanisic in der 18. Minute.

Nach dem Seitenwechsel hatte der deutsche Rekordmeister zwar mehr Ballbesitz, aber kaum gefährliche Szenen. Dafür machte Leverkusen durch Alejandro Grimaldo das 2:0 – die Heimfans feierten ihre Mannschaft, die das Star-Ensemble aus München schon fast vorführte. In der Nachspielzeit gab es sogar noch das 3:0 durch Frimpong.

Nagelsmann lässt Fans ausflippen

Für die Szene des Spiels bei Bayer Leverkusen – Bayern sorgte allerdings Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der ehemalige FCB-Coach ließ es sich nicht nehmen, das Topspiel der Bundesliga zu schauen. Beim 2:0 schwenkte die Kamera sofort auf Nagelsmann, der auf der Tribüne neben Rudi Völler den Treffer gegen seinen Ex-Klub hämisch bejubelte.

Ein breites Grinsen des DFB-Coaches ließ das Internet komplett ausflippen. „Wie Nagelsmann gelacht hat. Er gönnt Bayern gar nichts mehr“, „Leverkusen wird halt echt Meister. Und auf der Tribüne grinst Nagelsmann wie ein Honigkuchenpferd“ und „Bayern verliert, Nagelsmann feiert. Heute will keiner FCB-Fan sein“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).

Vor rund elf Monaten feuerten die Münchener Nagelsmann nach einer 1:2-Niederlage gegen Leverkusen. Für ihn übernahm Thomas Tuchel. Seit September 2023 ist Nagelsmann Trainer der deutschen Nationalmannschaft und soll das DFB-Team zum EM-Titel im Sommer führen.