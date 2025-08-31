Trainer-Knall bei Bayer Leverkusen? Jetzt könnte es ganz schnell gehen

Der neue Cheftrainer Erik ten Hag steht bei Bayer Leverkusen nach drei Pflichtspielen schon massiv unter Druck. Schwache Leistungen und fehlende Kontrolle über interne und externe Probleme belasten sein Standing.

Laut Berichten der „Bild“ und des „Kicker“ gilt ten Hag nach dem peinlichen 3:3-Unentschieden in Bremen als stark angezählt, und es könnte bald eine Diskussion über seine Position geben. Steht ein großer Knall bei Bayer Leverkusen bevor?

Bayer Leverkusen: ten Hag verspielt Kredit

Intern hat ten Hag in wenigen Wochen viel Kredit verspielt. Die Verantwortlichen denken offenbar über einen Trainerwechsel nach. Die anstehende Länderspielpause bietet eine Gelegenheit für Entscheidungen, da Zukunft und Stabilität bei Bayer Leverkusen infrage stehen.

Eine frühzeitige Entlassung ten Hags wäre, trotz des holprigen Starts in der Bundesliga, dennoch eine große Überraschung. Bayer Leverkusen brechen derzeit zahlreiche Schlüsselspieler der Meistersaison 2023/24 weg, darunter Florian Wirtz, Jonathan Tah und bald wohl auch Piero Hincapie.

Andrich nimmt Mannschaft in die Pflicht

Der XXL-Umbruch in der Mannschaft sorgt für Schwierigkeiten. Nach einem soliden 4:0 im DFB-Pokal gegen Sonnenhof Großaspach gab es eine enttäuschende 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim. In Bremen verspielte die Werkself eine 3:1-Führung und kam nur zu einem enttäuschenden 3:3.

Nach der Partie analysierte Kapitän Robert Andrich kritisch die Missstände im Team und wies auf Erkenntnisse hin. „Jeder hat für sich gespielt, jeder ist für sich alleine auf dem Platz herumgelaufen“, bestätigte er deutlich. Bayer Leverkusen steht unter Druck, schnell Lösungen zu finden.

