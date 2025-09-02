Nach Blitz-Aus bei Bayer Leverkusen: Erik ten Hag schießt gegen Bayer-Bosse

Erik ten Hag hat auf seine plötzliche Freistellung bei Bayer Leverkusen überrascht reagiert. Über seine Agentur „SEG“ kritisierte er diese Entscheidung als „völlig überraschend“ und sprach von einer bisher beispiellosen Trennung nach nur zwei Liga-Spielen.

Sein Statement offenbart deutliches Unverständnis. Seine Worte richteten sich vor allem an die Bosse von Bayer Leverkusen. Diese kamen in dem Statement des Ex-Coaches von Bayer Leverkusen alles andere als gut weg.

Ten Hag nach Blitz-Aus bei Bayer Leverkusen außer sich

Ten Hag betonte die schwierige Ausgangslage nach dem Sommer, in dem viele Schlüsselspieler den Verein verließen. Der Niederländer hob hervor, dass Teambuilding Geduld und Vertrauen erfordert. Er zeigte sich überzeugt, dass neue Trainer Zeit brauchen, um Visionen umzusetzen und Strukturen zu festigen.

++ Trainer-Knall perfekt! Borussia Dortmund schaut ganz genau hin ++

Trotz klarer Kritik wirkte er nicht einsichtig. Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hatte bereits eingeräumt, dass man eine Fehlentscheidung getroffen habe. In seinen Worten machte ten Hag jedoch deutlich, dass es ihm an Rückendeckung gefehlt habe.

Vorwürfe an Bayer-Führung

„Ich habe das Gefühl, dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen basierte“, kritisierte er. Ten Hag erklärte weiter, er sei mit großer Überzeugung angetreten, jedoch habe das Management nicht bereitwillig hinter ihm gestanden, was er „zutiefst bedaure“.

Weitere News:

Laut ihm seien alle von ihm abgeschlossenen Saisons bisher von Erfolg geprägt. Er betonte, dass Vereine, die ihm vertrauten, am Ende mit Titeln belohnt worden seien. Bayer Leverkusen aber habe ihn nicht nur früh freigestellt, sondern diese Bindung nie gefestigt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.