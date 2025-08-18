Stars von Bayer Leverkusen erleben im Pokal ihr blaues Wunder – Schiedsrichter reagiert sofort

Jetzt greifen auch die besten Fußballmannschaften Deutschlands wieder ein! Mit der ersten Runde des DFB-Pokals beginnt traditionell auch für die Bundesliga-Vereine die neue Spielzeit. Am Freitag (15. August) war dabei auch gleich Bayer Leverkusen im Einsatz.

Beziehungsweise: sollten im Einsatz sein. Denn kurz nach Anpfiff brach ein Unwetter über das Stadion in Großaspach herein. Innerhalb von Sekunden verwandelte sich der Rasen in eine nicht bespielbare Pfütze. So hatte sich der neue Trainer von Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, sein Pflichtspieldebüt sicherlich nicht vorgestellt.

Bayer Leverkusen-Partie unterbrochen

17 Minuten waren gespielt, da bracht das Unwetter herein. Schiedsrichter Michael Bacher blieb keine andere Wahl, als die Begegnung zu unterbrechen. Nur bei Regen blieb es nicht. Auch Hagel und Gewitter erschwerten die Bedingungen zusehends. Neben den Spielern flüchteten auch einige Fans ins Trockene.

Während die beiden Mannschaften in der Kabine verschwanden, herrschte auf dem Feld dennoch reges Treiben. Zahlreiche Greenkeeper und Verantwortliche versuchten mit allen möglichen Gegenständen, die Wassermassen auf dem Rasen zu verteilen und große Pfützen zu entfernen. Besen, Wasserschieber, Wischmopps – alles musste herhalten.

Doch weil es immer weiter regnete, verzögerte sich die Fortsetzung der Pokalpartie von Bayer Leverkusen immer weiter. Alles andere als optimal für den Doublesieger von 2024 und den Herausforderer aus der Regionalliga Südwest. Nach einer knappen Dreiviertelstunde konnte es dann weitergehen.

Bayer mit neuem Coach und ohne Stars

Für Leverkusen bedeutete die Partie der Aufbruch in eine neue Ära. Nicht nur Trainer Xabi Alonso, sondern auch Stars wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka hatten die Werkself in diesem Sommer verlassen. Ein Umbruch, der Zweifel aufkommen lässt, ob Bayer Leverkusen auch in dieser Saison wieder ganz vorne mitspielen kann, oder sich erstmal sammeln und finden muss.