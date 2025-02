Bayer Leverkusen ätzt gegen Bayern München – „Machen sie immer so“

Das Spitzenspiel wirft seine Schatten voraus. Wenn Bayer Leverkusen und Bayern München am kommenden Samstag (15. Februar) aufeinandertreffen, kündigt sich eine Entscheidung im Meisterkampf an. Der Rekordmeister könnte davon ziehen.

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München beginnt allerdings nicht erst mit Anpfiff. Schon im Vorfeld tauschen die Verantwortlichen Seitenhiebe aus. Leverkusen-Boss Simon Rolfes kontert jetzt eiskalt.

Bayer Leverkusen – Bayern München: Alle lieben Wirtz

Es dürfte wenig verwunderlich sein, dass sich Uli Hoeneß ausgerechnet vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zu Wort gemeldet hat. Wie kaum ein anderer versteht es der ehemalige Bayern-Präsident, Unruhe bei der direkten Konkurrenz zu stiften. Derzeit geht das besonders einfach: Man muss nur sein Interesse an Florian Wirtz äußern.

Dass der Leverkusen-Star Begehrlichkeiten weckt, ist klar. Dass ihn natürlich auch der FCB auf dem Zettel hat, versteht sich von selbst. Doch ausgerechnet vor dem Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München warb Hoeneß öffentlich um Wirtz.

Hoeneß hatte seinen Wunsch zu Protokoll gegeben, Wirtz gerne im Bayern-Trikot sehen zu wollen. Auch Sportdirektor Christoph Freund legte daraufhin nach: „Träumen ist immer erlaubt.“

Kühler Konter von Rolfes

Davon will sich Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bei einem Medientermin in der BayArena sagte er am Mittwoch: „Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nichts, was uns tangiert.“

Eine kleine Spitze konnte er sich dann aber doch nicht verkneifen. „Als ich mit zehn Jahren den ‚Kicker‘ gelesen habe, haben die Bayern das schon gemacht vor Spielen, von daher ist das vielleicht keine neue Taktik“, ätzt er in Richtung der Münchener.

Das Interesse an Wirtz sieht er auch als Lob an die Arbeit bei der Werkself. Es freue ihn, dass auch der Rekordmeister die Spiele des Herausforderers verfolge. Für angeheizte Stimmung ist vor Bayer Leverkusen gegen Bayern München also gesorgt.