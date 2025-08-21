Es wird konkret! Nächster Star-Abgang bei Bayer Leverkusen bahnt sich an

Bayer Leverkusen könnte bald einen weiteren Spieler aus seiner erfolgreichen Double-Mannschaft von 2024 verlieren. Die AC Mailand möchte Victor Boniface verpflichten. Der nigerianische Mittelstürmer hat sich jedoch noch nicht endgültig mit dem italienischen Klub geeinigt. Zwischen den Vereinen soll es laut „kicker„-Informationen bereits eine Einigung geben.

Die Verhandlungen resultierten in einer Leihe mit Kaufoption für Boniface, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen noch bis mindestens 2028 läuft. Anfang Juli gab es erste Gerüchte über Milans Interesse. Zu diesem Zeitpunkt lehnte die Werkself einen Transfer kategorisch ab. Inzwischen hat der Werksklub seine Haltung geändert.

Bayer Leverkusen einigt sich auf Boniface-Leihe

Ein fixer Transfer kommt für Mailand nicht infrage, da der Champions-League-Sieger aktuell ohne internationalen Wettbewerb dasteht. Bayer Leverkusen hat sich daher auf ein flexibles Angebot für Boniface eingelassen. Dieses wäre für die Italiener finanziell leichter zu stemmen.

++ Werkself steht kurz vor Transfer-Doppelschlag! Bayer Leverkusen rüstet weiter auf ++

Das komplette Paket soll zwischen 30 und 35 Millionen Euro liegen. Die Kaufoption beträgt jedoch etwas unter 30 Millionen Euro. Eine Verpflichtung von Boniface wäre für die AC Mailand somit freiwillig. Eine feste Kaufverpflichtung wurde nicht vereinbart.

Blitz-Abgang naht

Im Winter hatte Al-Nassr bereits weit über 60 Millionen Euro für Boniface geboten. Beide Vereine hatten sich damals auf einen Transfer geeinigt. Der Deal platzte jedoch, als der Saudi-Klub nachträglich absprang. Nun wird eine deutlich niedrigere Ablöse akzeptiert.

Weitere News:

Bayer Leverkusen verliert mit Boniface möglicherweise einen wichtigen Spieler, hofft jedoch auf wirtschaftliche Planungssicherheit. Auch für die AC Mailand eröffnet die flexible Vereinbarung Spielraum, ohne eine langfristige finanzielle Bindung einzugehen. Die finale Entscheidung um Boniface fällt in den kommenden Tagen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.