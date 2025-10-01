Schallende Ohrfeige für Leroy Sane! Ex-Bayern-Star kassiert ersten herben Nackenschlag

Leroy Sane wechselte zu Beginn dieser Saison vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul. Der Transfer sorgte für viel Diskussionen, da er ablösefrei erfolgte und sich viele über seinen Schritt in die Türkei wunderten.

Sane erhielt in Istanbul allerdings einen hochdotierten Vertrag und wurde von den Fans bei Galatasaray wie ein Superstar empfangen. Damit schienen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zeit perfekt für den Ex-Bayern-Star. Doch nun kassierte er seinen ersten herben Rückschlag.

Ex-Bayern-Star noch nicht eingeschlagen

Die Erwartungen an Sane nach dem Wechsel waren klar: Er sollte in der Türkei mit seinen Fähigkeiten groß auftrumpfen. Schließlich gehört die Liga nicht zu den besten in Europa. Doch sein Start blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. Ein Tor und zwei Vorlagen in sieben Ligaspielen – das liest sich zwar nicht katastrophal, entspricht aber auch nicht den Erwartungen.

Den ersten herben Rückschlag erlebte der Ex-Bayern-Star jetzt in der Champions League. Im bislang größten Duell der Saison, gegen den englischen Meister FC Liverpool, saß Sane nur auf der Bank. Der Spieler, der als Top-Star verpflichtet wurde, blieb außen vor und durfte nur zuschauen.

Rückschlag für Sane

Gerade diese Spiele waren der Grund für Sanes Verpflichtung, doch der Trainer entschied sich gegen ihn. Ein deutlicher Rückschlag für den ehemaligen Bayern-Star. Sane musste von der Bank aus zusehen, wie sein Galatasaray in der ersten Hälfte durch einen Elfmeter sogar in Führung ging.

Sane wurde in der zweiten Halbzeit dann nicht einmal eingewechselt. Und ohne den Ex-Bayern-Star auf dem Platz, gelang Galatasaray gegen den FC Liverpool sogar die Sensation. Der türkische Klub hat den englischen Meister mit 1:o besiegt. Und Sane durfte sich dieses Spektakel nur anschauen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der von Sane eine gewisse Torquote in der Türkei sehen will, bevor er ihn wieder als Option für die DFB-Elf sieht, dürfte die Situation wohl auch sehr genau verfolgen.