Sonnenhof Großaspach – Bayer Leverkusen im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Bayer 04 Leverkusen hat in der Bundesliga in einigen Jahren eine wichtige Rolle eingenommen. In den letzten Jahren war bei der Werkself wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen. Entsprechend viele Fußball-Begeisterte wollen die Spiele von Bayer 04 Leverkusen im TV und Livestream live verfolgen.

Doch ganz so einfach ist das derzeit nicht. Ein Sender reicht bei weitem nicht aus, um sich alle Partien der Werkself angucken zu können. Wir verraten dir, bei welchem Anbieter du die aktuellen Spiele von Bayer 04 Leverkusen im TV und Livestream live verfolgen kannst.

Bayer Leverkusen im TV und Livestream

Der TV-Rechte-Markt im deutschen Profi-Fußball ist komplex. Schon lange werden nicht mehr alle Spiele im Free-TV gezeigt und auch ein Pay-TV-Anbieter reicht nicht mehr aus, um alle Begegnungen live zu verfolgen. Wenn dein Team dann auch noch an einem internationalen Wettbewerb teilnimmt, kommen noch mehr Sender ins Spiel.

Die Bundesliga-Rechte teilen sich Sky und DAZN. Die Begegnungen des Spieltags am Freitag und am Sonntag aus der BayArena zeigt DAZN, die Begegnungen am Samstag – sowohl um 15.30 Uhr als auch das Topspiel um 18.30 Uhr laufen bei Sky und bei SkyGo in der Konferenz und im Einzelspiel.

Die nächsten Spiele von Bayer 04 Leverkusen im TV und Livestream:

Freitag, 15. August, 18 Uhr: Sonnenhof Großaspach – Bayer Leverkusen (DFB-Pokal), Sky

Samstag, 23. August, 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim (Bundesliga), Sky & DAZN

Samstag, 30. August, 15.30 Uhr: Werder Bremen – Bayer Leverkusen (Bundesliga), Sky & DAZN

Wer die Spiele der Werkself bei Sky oder DAZN live angucken möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wer kein Geld für die Übertragungen ausgeben möchte, kann nur auf kostenlose Highlightstreams setzen. Zu sehen sind die ARD-Sportschau (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr), Bundesliga Pur bei Sport1 (Sonntag, 08.30 Uhr). Highlights gibt es auch bei Sky, DAZN und Axel Springer – aber das kostet wiederum.

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

Die TV-Rechte für die Champions League liegen aktuell bei DAZN und Amazon Prime. DAZN zeigt alle Spiele der Champions League – bis auf ein Spiel am Dienstag. Eine ausgewählte Partie eines deutschen Teams wird bei Amazon Prime gezeigt.

Die Spiele im DFB-Pokal laufen weitestgehend im Pay-TV bei Sky. Vereinzelt werden Topspiele aber im ZDF und der ARD übertragen. Hier ist ausschlaggebend, für welche Begegnung die höchsten TV-Quoten erwartet werden.

Die Testspiele in der Vorbereitung sind in der Regel im Livestream bei Youtube auf dem Kanal von Bayer 04 Leverkusen kostenlos für die Fans verfügbar. Hin und wieder überträgt aber auch Sky auf seinem Sender Sky Sport News HD die Spiele im TV oder im Livestream bei SkyGo.