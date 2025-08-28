Bayer Leverkusen vor Transfer-Doppelschlag! Jetzt geht es ganz schnell

Bayer Leverkusen hat sich Berichten zufolge den Zuschlag für Ezequiel Fernández gesichert. Der 23-jährige Sechser kommt von Al-Qadsiah, nachdem er mit Bayer und seinem Klub eine Einigung erzielt hat. Die Ablösesumme soll laut „Sky“ bei 25 Millionen Euro plus Boni liegen. Der Medizincheck ist bereits terminiert.

Fernandez wechselte erst letztes Jahr von Boca Juniors nach Saudi-Arabien, wo er 37 Einsätze für Al-Qadsiah sammelte. Obwohl sein Vertrag bis 2029 läuft, drängt der Argentinier auf einen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Auch ein Transfer zu Real Sociedad scheiterte, da Al-Qadsiahs Ablöseforderungen nicht erfüllt wurden.

Bayer Leverkusen plant Transfer-Doppelschlag

Parallel bemüht sich Bayer Leverkusen um einen Transfer von Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam. Der niederländische Klub blockt jedoch bisher ab, da das Angebot der Werkself laut Berichten zu niedrig ist. „Voetbal International“ und „Bild“ berichten, dass Bayer rund 15 Millionen Euro geboten habe. Rotterdam fordert hingegen rund 20 Millionen.

Timbers Vertrag bei Feyenoord läuft nur noch bis Saisonende, was Bayer Leverkusen in eine gute Verhandlungsposition bringt. Dessen Marktwert sank kürzlich von 35 auf 30 Millionen Euro, doch Feyenoord kann aufgrund hoher Transfereinnahmen aus diesem Sommer weiter auf eine höhere Ablöse pochen.

Werkself nutzt hohe Einnahmen

Leverkusen verkaufte kürzlich Spieler wie Florian Wirtz und Jeremie Frimpong, was zu Einnahmen von rund 230 Millionen Euro führte. Auch Aleix Garcia könnte für rund 20 Millionen Euro zu West Ham wechseln. Diese Einnahmen ermöglichen Bayer Leverkusen einige hochkarätige Transfers, darunter die Verpflichtung von Lucas Vazquez ablösefrei.

Vazquez‘ Vertrag bei Real Madrid lief diesen Sommer aus. So konnte Simon Rolfes ihn ablösefrei ins Rheinland lotsen. Bei der Werkself soll er nun ein wichtiger Pfeiler für die laufenden Saison werden.

