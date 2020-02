Atletico Madrid – Liverpool im Live-Ticker: Fegt das Klopp-Team auch über Atletico hinweg?

Was ein Leckerbissen im Achtelfinale der Champions League: Atletico Madrid – FC Liverpool.

In der Begegnung zwischen Atletico Madrid und Liverpool empfängt die Mannschaft von Trainer Diego Simeone das derzeit heißerste Team Europas. Die „Reds“ fliegen nur so durch die Champions League und Premier League.

Champions League: Atletico Madrid – Liverpool im Live-Ticker

Kann Atletico Liverpool am Dienstagabend stoppen? Oder fährt Coach Klopp seinen nächsten Sieg ein?

Alle Infos zur Champions League und zum Spiel Atletico Madrid – Liverpool im Live-Ticker!

Atletico Madrid – Liverpool -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Atletico: Oblak – Vrsaljko, Savic, Felipe, Saul Niguez – Thomas, Llorente – Koke, Carrasco – Morata, Correa

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané

18.01 Uhr: Atletico Madrid hat in dieser Saison große Probleme und kann an die Stärke der vergangenen Jahre (noch) nicht anknüpfen. Nach 24 Spielen liegt Atletico mit 40 Punkten auf dem 4. Platz und muss sogar um die Champions League zittern. Die Meisterschaft machen indes mal wieder Real Madrid (53 Punkte) und der FC Barcelona (52) unter sich aus.

14.39 Uhr: In der heimischen Liga ist der FC Liverpool in dieser Saison das Maß der Dinge. In den bisherigen 26 Spielen fuhren die „Reds“ 25 Siege ein. Eine Partie endete unentschieden. Mit 76 Punkten haben sie bereits 25 Zähler Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Am vergangenen Spieltag gab es einen glanzlosen 1:0-Sieg bei Tabellenschlusslicht Norwich City.

12.38 Uhr: Atletico Madrid setzte sich in seiner Gruppe als Zweiter durch – hinter Juventus Turin und vor Bayer Leverkusen sowie Lokomotive Moskau. Der FC Liverpool gewann seine Gruppe – vor dem SSC Neapel, RB Salzburg und dem KRC Genk.

10.28 Uhr: In der Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool treffen zwei der charismatischsten Trainer der heutigen Zeit aufeinander. Diego Simeone und Jürgen Klopp sind an der Seitenlinie in jedem Spiel höchst emotional bei der Sache. Von ihren Spielern werden sie indes wegen ihrer kumpelhaften Art geliebt.

Montag, 17. Februar, 8.03 Uhr: Halli hallo und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool. An dieser Stelle versorgen wir dich mit alle Infos zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.