Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt: UEFA verkündet Entscheidung! Besonderes Wiedersehen perfekt

Beide Mannschaften hatten furiose Generalproben, beide wollen nun auch in der Champions League erfolgreich sein. Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt treffen am Dienstag (30. September, 21 Uhr) am zweiten Spieltag der Ligaphase aufeinander.

Ein Duell, das viel Brisanz verspricht. Daher muss da unbedingt auch ein erfahrener Mann eingesetzt werden. Die UEFA hat jetzt verkündet, welcher Schiedsrichter Atletico Madrid gegen Eintracht Frankfurt leiten wird. Dabei kommt es zu einem besonderen Wiedersehen.

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt: UEFA-Entscheidung steht fest

Während Atletico im Stadtderby Real Madrid mit 5:2 im eigenen Stadion wegfegte, setzte sich Eintracht Frankfurt in einer wilden Partie mit 6:4 gegen Borussia Mönchengladbach durch. Ob es jetzt genauso torreich wird, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen werden?

Atletico konnte sich nach einem schwachen Start in der Liga und auch in der Königsklasse gegen Liverpool (2:3) in den vergangenen Wochen etwas fangen. Nun soll es auch international die ersten drei Punkte geben. Die SGE startete besser in die Bundesliga-Spielzeit und nahm Galatasaray (5:1) am 1. CL-Spieltag auseinander.

Für die brisante Begegnung in der spanischen Hauptstadt hat die UEFA einen erfahrenen Schiedsrichter eingeteilt. Slavko Vincic wird die Begegnung leiten. Der Slowene ist kein Unbekannter bei den Frankfurtern.

Wiedersehen mit Vincic

Bereits 2022 war der slowenische Unparteiische bei zwei Spielen von Eintracht Frankfurt im Einsatz. Es war bei keinem geringeren Spiel als beim Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers, das die SGE für sich entscheiden konnte. Wenige Monate später pfiff Vincic auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon, wo sich Frankfurt mit 2:1 durchsetzen konnte. Ein gutes Omen für die Partie gegen Atletico Madrid?

Der spanische Traditionsverein kennt Vincic ebenfalls bestens – allerdings nicht so positiv: zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und ein Sieg. Das ist die Bilanz für Atletico unter dem Slowenen.

Unterstützung bekommt der Schiedsrichter von seinen beiden Assistenten Tomasz Klancink und Andraz Kovacic. Der vierte Offizielle ist Matej Jug. An den VAR-Monitoren sitzen Alen Borosak und Pol van Boekel.