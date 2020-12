Atletico Madrid – Bayern München: Siegen die Bayern auch ohne diese drei Top-Stars?

Madrid. Während es für die Gastgeber bei Atletico Madrid – Bayern München noch um den Einzug ins Achtelfinale geht, können die Münchener das Duell in der Champions League entspannt angehen.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss sich wegen des deutlichen Punktevorsprungs (7 Punkte vor dem Verfolger) bei Atletico Madrid – Bayern München keine Sorgen ums Weiterkommen machen.

Atletico Madrid – Bayern München im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet das Gruppenspiel in der Champions League im Live-Ticker. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Informationen.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: 01.12.2020, 21 Uhr

Ort: Wanda Metropolitano (Madrid)

---------------

mögliche Aufstellungen:

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar

Bayern München: Nübel - Pavard, Süle, Hernandez, Sarr - Javi Martinez, Alaba - L. Sané, T. Müller, Douglas Costa - Choupo-Moting

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Atletico Madrid – Bayern München -:- (-:-)

Tore: -

---------------

20.59 Uhr: Atletico braucht den Sieg gegen die Bayern noch dringend fürs Weiterkommen. Nach vier von sechs Gruppenspielen steht die Mannschaft von Diego Simeone nur zwei Zähler vor Lokomotive Moskau. Mut macht den Spanier die Tatsache, dass sie gegen die Bayern im eigenen Stadion immer gewonnen haben (2015/16 und 2016/17).

---------------

---------------

18.01 Uhr: Für den FC Bayern München ist das Spiel am Dienstagabend in Madrid nicht mehr als ein Bonus. Das Weiterkommen wurde bereits gesichert und so nutzt Trainer Hansi Flick die Gelegenheit, um drei Profis die Chance zur Regeneration zu geben: Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Manuel Neuer reisten nicht mit nach Spanien. Deshalb bekommt im Tor Alexander Nübel eine Chance. Wo Flick sonst noch experimentiert, wird sich zeigen.

---------------

Die vergangenen 5 Duelle:

Bayern München 4:0 Atletico Madrid

21.10.2020 (Champions League, Gruppenphase -> Hinspiel)

4:0 Atletico Madrid 21.10.2020 (Champions League, Gruppenphase -> Hinspiel) Bayern München 1:0 Atletico Madrid

06.12.2016 (Champions League, Gruppenphase)

1:0 Atletico Madrid 06.12.2016 (Champions League, Gruppenphase) Atletico Madrid 1:0 Bayern München

28.09.2016 (Champions League, Gruppenphase)

1:0 Bayern München 28.09.2016 (Champions League, Gruppenphase) Bayern München 2:1 Atletico Madrid

03.05.2016 (Champions League, Halbfinal-Rückspiel)

2:1 Atletico Madrid 03.05.2016 (Champions League, Halbfinal-Rückspiel) Atletico Madrid 1:0 Bayern München

27.04.2016 (Champions League, Halbfinal-Hinspiel)

---------------

Montag, 30. November, 14.48 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Begegnung zwischen Atletico Madrid und Bayern München. Wir halten die von nun an über alles, das du wissen musst, auf dem Laufenden!