Atletico Madrid – Bayern München: DIESE Entscheidung sorgt für Streit unter den Fans!

Madrid. Während es für die Gastgeber bei Atletico Madrid – Bayern München noch um den Einzug ins Achtelfinale geht, können die Münchener das Duell in der Champions League entspannt angehen.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss sich wegen des deutlichen Punktevorsprungs (7 Punkte vor dem Verfolger) bei Atletico Madrid – Bayern München keine Sorgen ums Weiterkommen machen.

Atletico Madrid – Bayern München im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet das Gruppenspiel in der Champions League im Live-Ticker. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Informationen.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: 01.12.2020, 21 Uhr

Ort: Wanda Metropolitano (Madrid)

---------------

Die Aufstellungen:

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Correa

Bayern München: Nübel - Sarr, Süle, Hernandez, Arrey-Mbi - Javi Martinez, Alaba - L. Sané, Musiala, Douglas Costa - Choupo-Moting

---------------

Atletico Madrid – Bayern München 1:0 (-:-)

Tore: 1:0 Felix (26,)

---------------

26.: Tor für Atletico!

Da ist es passiert. Llorente schlägt Debütant Arrey-Mbi auf der rechten Seite und legt den Ball quer auf den Fünfmeteraum. Dort kommt Felix angerauscht und trifft zur Führung für die Spanier.

23.: Es entwickelt sich eine doch sehr gemächliche Partie. Keine der beiden Mannschaften findet aktuell Lücken in der gegnerischen Abwehr. Atletico kann nach einer Ecke immerhin eine Kopfballchance verbuchen. Doch wirklich gefährlich war das für Nübel nicht.

14.: Bayern versucht es jetzt auch mal. Sané allerdings misslingt ein Abschluss aus 16 Metern völlig, sodass der Ball weit über den Kasten fliegt.

8.: In den ersten Minuten versucht der Gastgeber Druck nach vorne zu machen. Zwei erste Abschlüsse konnte Nübel sicher festhalten. Um das Weiterkommen klar zu machen, muss Madrid heute gewinnen. Bayern hingegen ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

1.: Der Ball rollt!

20.53 Uhr: Das zweite Spiel dieser Gruppe ist bereits absolviert. RB Salzburg schlägt Moskau mit 3:1.

20.30 Uhr: Das sorgt nicht gerade bei allen Fans für Begeisterung. Während einige Anhänger trotz allem zu Alaba und ihrem Team halten, können wiederum andere diese Entscheidung gar nicht nachvollziehen. Einige machen sich sogar Hoffnung, dass den Verteidiger diese Anerkennung vielleicht noch zum Umdenken bewegt. Wie Alaba als Kapitän auftritt, erfahren wir in gut einer halben Stunde.

20.22 Uhr: Als Kapitän wird die Bayern heute David Alaba auf den Platz führen. Eine brisante Personalie, denn Alaba wird die Münchener voraussichtlich verlassen. Die Vertragsverhandlungen scheiterten anscheinend an den hohen Gehaltsforderungen des Österreichers. Weil mit Manuel Neuer und Thomas Müller aber die ersten beiden Kapitäne nicht spielen, bekommt Alaba heute die Binde.

19.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und Hansi Flick weiß zu überraschen. Der erst 17-Jährige Bright Akwo Mbi feiert heute sein Profi-Debüt für die Bayern. Auch Musiala darf wieder von Beginn an ran.

18.39 Uhr: Das Hinspiel gewannen die Bayern locker mit 4:0. Thomas Müller fiel damals durch seinen markigen Spruch in Richtung des Schiedsrichters auf. Kommen bei dem Duell heute ähnliche Sprüche dabei raus?

15.44 Uhr: Statt auf dem grünen Rasen bereiten sich die Bayern heute mal alternativ vor. Wie in einem Video zu sehen ist, schwitzen die Münchner in einem Konferenzraum in ihrem Hotel an. Dort laufen sie, spielen Fußball-Tennis und haben dabei sichtlich Spaß. Not macht erfinderisch.

08.16 Uhr: Besonders heiß sein wird Alexander Nübel. Der Keeper hat nach seinem Wechsel zum FC Bayern München noch nicht viele Spiele gemacht, heute Abend feiert er dann aber seine Champions League-Premiere und das gleich gegen Atletico Madrid!

07.37 Uhr: Matchday! Heute steigt der fünfte Spieltag in der Champions League. Die Bayern sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert und reisen deshalb mit einer Rumpftruppe nach Madrid. Flick will seine Stars in diesen schweren Wochen eine Pause gönnen.

20.59 Uhr: Atletico braucht den Sieg gegen die Bayern noch dringend fürs Weiterkommen. Nach vier von sechs Gruppenspielen steht die Mannschaft von Diego Simeone nur zwei Zähler vor Lokomotive Moskau. Mut macht den Spanier die Tatsache, dass sie gegen die Bayern im eigenen Stadion immer gewonnen haben (2015/16 und 2016/17).

---------------

---------------

18.01 Uhr: Für den FC Bayern München ist das Spiel am Dienstagabend in Madrid nicht mehr als ein Bonus. Das Weiterkommen wurde bereits gesichert und so nutzt Trainer Hansi Flick die Gelegenheit, um drei Profis die Chance zur Regeneration zu geben: Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Manuel Neuer reisten nicht mit nach Spanien. Deshalb bekommt im Tor Alexander Nübel eine Chance. Wo Flick sonst noch experimentiert, wird sich zeigen.

---------------

Die vergangenen 5 Duelle:

Bayern München 4:0 Atletico Madrid

21.10.2020 (Champions League, Gruppenphase -> Hinspiel)

4:0 Atletico Madrid 21.10.2020 (Champions League, Gruppenphase -> Hinspiel) Bayern München 1:0 Atletico Madrid

06.12.2016 (Champions League, Gruppenphase)

1:0 Atletico Madrid 06.12.2016 (Champions League, Gruppenphase) Atletico Madrid 1:0 Bayern München

28.09.2016 (Champions League, Gruppenphase)

1:0 Bayern München 28.09.2016 (Champions League, Gruppenphase) Bayern München 2:1 Atletico Madrid

03.05.2016 (Champions League, Halbfinal-Rückspiel)

2:1 Atletico Madrid 03.05.2016 (Champions League, Halbfinal-Rückspiel) Atletico Madrid 1:0 Bayern München

27.04.2016 (Champions League, Halbfinal-Hinspiel)

---------------

Montag, 30. November, 14.48 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Begegnung zwischen Atletico Madrid und Bayern München. Wir halten die von nun an über alles, das du wissen musst, auf dem Laufenden!