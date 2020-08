Atalanta – PSG im Live-Ticker: Sensation im Viertelfinale der Champions League?

Lissabon. Es geht in die heiße Phase der Champions League: Im Duell Atalanta – PSG hoffen die Italiener auf eine Sensation gegen den mächtigen Gegner aus Frankreich.

Atalanta – PSG: Während der französische Serienmeister in der Gruppenphase keinerlei Probleme hatte und lediglich mit Borussia Dortmund im Achtelfinale zu kämpfen hatte, war der Weg für Atalanta ins Viertelfinale nicht ganz so leicht. Die Italiener drehten erst in den Rückspielen richtig auf.

Atalanta – PSG im Live-Ticker

Klar ist: Ein Rückspiel wird es bei Atalanta – PSG nicht geben. Wer weiterkommt, wird in einem einzigen Duell auf neutralem Boden in Lissabon entschieden.

Wir versorgen dich mit allen Infos rund um die Partie Atalanta – PSG im Live-Ticker.

---------------

Spieldaten

Anstoß: 12. August, 21:00 Uhr

Ort: Estadio da Luz (Lissabon)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Atalanta – PSG -:- (-:-)

Tore: -

---------------

13.35 Uhr: Während Bergamo von Runde zu Runde denkt, sind die Ziele von Paris deutlich höher gesteckt. Mit Trainer Thomas Tuchel will die Star-Mannschaft in diesem Jahr endlich den Henkelpott gewinnen.

---------------

Top-News aus dem Sport:

---------------

11.50 Uhr: Atalanta Bergamo konnte in der laufenden Champions-League-Saison bereits zwei unglaubliche Erfolge feiern. Zum einen gelang dem Klub trotz Niederlagen in den ersten drei Gruppenspielen noch der Sprung ins Achtelfinale. Zum anderen ist Bergamo erst der zweite Champions-League-Debütant, der im Viertelfinale des Wettbewerbs steht (zuvor Leicester City 2016/17).

Dienstag, 11. August, 10.14 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Partie Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Hier bei DER WESTEN bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos rund um die Partie.