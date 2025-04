Bielefeld – Leverkusen: Bei Arminia-Sensation! DIESE Szene sorgt für Empörung

Wahnsinn im DFB-Pokal! Arminia Bielefeld sorgt für die große Sensation und schaltet im Halbfinale den deutschen Meister und amtierenden Pokalsieger Bayer Leverkusen aus. Damit darf der Drittligist weiter vom Pokalsieg träumen.

Beim sensationellen 2:1-Sieg von Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen gab es aber auch eine Szene, die für mächtig Aufregung sorgte. Die Fans des Drittligisten waren nach der Aktion außer sich.

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen: Szene sorgt für Aufregung

Zunächst aber zum Spiel: Obwohl Bayer Leverkusen durch Jonathan Tah in Führung ging, ließ sich Arminia Bielefeld nicht aus der Fassung bringen. Nur wenige Minuten nach dem Rückstand erzielte Marius Wörl den 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ Maximilian Großer die ostwestfälischen Fans beben. Nach einem Freistoß staubte er zum 2:1 ab.

Es bahnte sich ein Pokalkrimi an. In den zweiten 45 Minuten kam es dann zur besagten Szene. Nach einem Duell gegen Sarenren Bazee warf Leverkusens Hincapie den Ball in Richtung des Bielefelders und traf ihn am Nacken. Der Angreifer ging daraufhin zu Boden, musste lange behandelt werden.

Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte Hincapie ihn versehentlich getroffen. Doch nachdem einige Zeitlupen gespielt wurden, zeigte sich, dass es alles andere als ein Versehen war. Glück im Unglück für den Abwehrspieler des Meisters, denn er bekam dafür nur die Gelbe Karte. Es hätte auch durchaus glatt rot für ihn geben können.

Sensation ist perfekt

Die Bielefeld-Fans waren in den sozialen Netzwerken außer sich. Sie forderten nämlich einen Platzverweis für den Leverkusen-Star. „Klare Rote Karte für Hincapie. Sehr dämliche Aktion“, „Der wirft den Ball deutlich gegen den Kopf und sieht nur die Gelbe Karte. Das ist doch nicht wahr, oder?“ und „Dass er noch weiterspielen darf, ist ein Skandal“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Mit einem Mann mehr hätte Bielefeld es vermutlich sogar noch etwas einfacher gehabt, denn gegen Bayer zeigte der Drittligist eine überragende Leistung und belohnte sich am Ende mit dem sensationellen Finaleinzug. Es blieb nämlich bei der 2:1-Führung, die die Bielefelder Alm explodieren ließ. In Berlin wird der Gegner nun RB Leipzig oder VfB Stuttgart heißen. Das zweite Halbfinale läuft am Mittwoch (2. April).