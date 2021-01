ARD-Hammer: Radio-Legende hängt das Mikro an den Nagel! Das ist der traurige Grund

In der ARD geht eine Ära zu Ende: Sabine Töpperwien beendet ihre Tätigkeit als Radio-Kommentatorin für die Rundfunkanstalt.

35 Jahre lang begeisterte sie etliche Zuhörer mit ihrer emotionalen Art in den Radio-Konferenzen der ARD.

ARD-Hammer: Radio-Legende hört auf

Ab Februar ist Schluss. Dann will Töpperwien, die 1989 als erste Frau regelmäßig in der Bundesligakonferenz zu hören war, in den vorzeitigen Ruhestand gehen, wie sie selbst im Podcast „Einach Fußball“ des Westdeutschen Rundfunks bekanntgab.

Das vorzeitige Aus habe demnach gesundheitliche Gründe: „Meine Seele und mein Geist sind zwar noch willig aber mein Körper hat seit 2020 die Handbremse gezogen. Ich habe eine blöde Nerven- und Sehnenentzündung in beiden Armen erhalten.“ Die Entzündungen seien durch die viele Computer-Arbeit entstanden.

Töpperwien begleitete zahlreiche Fußball-Großveranstaltung, wie hier die EM 2016. Foto: imago/Metodi Popow

Die Bilanz der langen Karriere: Über 700 Spiele, darunter denkwürdige Partien wie das UEFA-Pokalfinale 1997 zwischen Inter Mailand und Schalke 04 oder das deutsch-deutsche Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im Jahr 2013 hat sie live begleitet und dabei Millionen von Zuhörern erreicht.

Seit 2001 und bis zuletzt war sie Sportchefin bei WDR 2. Wehmütig wird sie bei ihrem Abschied aus der Fußballwelt trotzdem nicht. „Es fällt mir leicht, da ich mir alle beruflichen Träume erfüllen konnte“, so Töpperwien. „Meine Mission ist erfüllt.“ Doch sie stellt klar: „Fußball ist und bleibt meine Leidenschaft. Einen Samstag ohne Bundesliga im Radio kann ich mir nicht vorstellen.“ Dann eben nur noch als Zuhörerin.

Wer die Nachfolge als Sportchefin beim WDR antreten wird, ist noch nicht bekannt. (the)