ARD-Hammer! Pokal-Übertragung zwischen Bayern und Hoffenheim verschoben

München. Das politische Beben in Thüringen hat auch Auswirkungen auf den DFB-Pokal. Nach dem Paukenschlag um die Wahl des neuen thüringischen Ministerpräsidenten hat sich die ARD entschieden, eine kurzfristige Änderung im Programm vorzunehmen.

Um 20.15 Uhr wird die ARD nicht wie geplant mit der Vorberichterstattung zum Achtelfinal-Spiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim starten. Stattdessen wird es einen „ARD Brennpunkt“ geben.

ARD verschiebt Pokal-Übertragung

Nicht wie geplant zur Prime-Time um 20.15 Uhr, sondern erst um 20.25 Uhr beginnt „Das Erste“ mit der Vorberichterstattung zum DFB-Pokal. Sorgen müssen sich die Fans von Bayern München und Hoffenheim aber nicht machen: Den Anpfiff um 20.45 Uhr werden die Free-TV-Zuschauer nicht verpassen.

------------------------------------

• Mehr Sport-Themen:

Borussia Dortmund: Marco Reus schlimmer verletzt – BVB muss auf Kapitän verzichten

FC Schalke 04: Skandal beim Pokalspiel – DAS passiert jetzt

• Top-News des Tages:

Wetter: Kachelmann mit Schock-Prognose – „Es scheint was im Busch...“

Formel 1: Sebastian Vettel vor Sensations-Abgang bei Ferrari? Diese Aussage verblüfft die Fans

-------------------------------------

Auch die anschließende Zusammenfassung des Parallel-Spiels 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC wird wie geplant gezeigt.

>> DFB-Pokal Auslosung: Wann steigt die Auslosung des Viertelfinals? Hier alle Infos

ARD: Brennpunkt wegen Polit-Beben in Thüringen

In Thüringen hatte sich am Mittwoch FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Das hatte für eine Welle der Empörung gesorgt, schon jetzt formen sich erste Proteste. Alles zum Polit-Beben in Thüringen erfährst du hier >>

Wer die Partie in der Allianz Arena nicht am Fernseher verfolgen kann, kann sich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden halten >>

(dso)