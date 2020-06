ARD: Zuschauer gehen beim DFB-Pokal auf die Barrikaden – aus DIESEM Grund! Dann reagiert der Sender

Für die ARD war es am Dienstagabend eine Premiere. Zum ersten Mal nach der Corona-Pause übertrug der Sender ein Fußball-Spiel – natürlich ohne Fans im Stadion.

Im DFB-Pokal-Halbfinale trafen der 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen aufeinander. Die ARD war live vor Ort, doch etwas hat die Zuschauer vor dem Fernseher bei der Übertragung gestört.

ARD: Fans von DFB-Pokal-Übertragung genervt

Die Partie zwischen dem Viertligisten Saarbrücken und Bayer Leverkusen war schnell entschieden. Schon nach 19 Minuten führten die Gäste im Hermann-Neuberger-Stadion durch die Treffer von Moussa Diaby und Lucas Alario mit 2:0.

Doch eines ging den Zuschauern vor den Fernsehgeräten nicht aus dem Kopf. Anders als bei Sky oder DAZN gab es bei der ARD keine Option mit Fangesängen. Das Geisterspiel wurde in seiner puren Echtheit übertragen.

Leverkusen feiert den Einzug ins Pokal-Finale. Foto: Andreas Schlichter/ Pool

+++ FC Bayern München: Laufen die Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale SO auf? +++

Vogelzwitschern und Generatorbrummen

Blöd nur, wenn rund um das Stadion in Völklingen viele Vögel beheimatet sind, die dauerhaft zwitschern. Hinzu kommt dann noch ein Stromgenerator, der so laut brummt, dass man ihn die ganze Zeit im heimischen Wohnzimmer hört.

DER WESTEN hat dir die besten Kommentare zum DFB-Pokal-Kick rausgesucht:

Der Generator, der deutlich im Stadionton zu hören ist, versorgt übrigens das gesamte Saarland mit Strom.

Mäht da noch jemand Rasen oder fliegt da ein Heli?

Ein DFB-Pokal-Halbfinale, wo du teilweise im Hintergrund die Vögel zwitschern hörst … Junge Junge, das kannst du dir gar nicht ausdenken

DFB-Pokal und man hört die Vögel im Hintergrund zwitschern...

Endlich mal Vogelgezwitscher bei der Liveübertragung. Sportübertragung und Naturdoku in einer Sendung.

Das Urigste ist der Generator im Hintergrund und das man alles versteht, was um den Kommentator herum gesagt wird.

-------------------------

Mehr Sport-News:

Formel 1: Fans in Schockstarre! Aus DIESEM Grund muss Sebastian Vettel wirklich gehen

Borussia Dortmund: Verwirrung um Reus! Wann kann der BVB-Star wieder spielen?

FC Schalke 04: Transfer fix! S04 holt Talent – sein Name lässt die Fans staunen

-------------------------

Als dann schließlich jemand bei Twitter nach einer Option mit eingespielten Fangesängen fragte, reagierte die ARD prompt. Die Antwortet lautete:

„Nein. Und falls jemand fragt: Wir können auch die Stromgeneratoren nicht leiser drehen.“

Nein. Und falls jemand fragt: Wir können auch die Stromgeneratoren nicht leiser drehen. 🤷🏻‍♂️ 🤷🏻‍♀️ #FCSB04 https://t.co/bRsIbcwdL7 — Sportschau (@sportschau) June 9, 2020

Halbfinale mit den Bayern

Im zweiten Halbfinale des DFB-Pokal empfängt der FC Bayern München die Eintracht aus Frankfurt. Das Spiel findet am Mittwoch um 20.45 Uhr in der Allianz Arena statt. Die ARD ist wieder live vor Ort. Alle Infos bekommst du hier in unserem Live-Ticker! (fs)