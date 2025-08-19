ARD mit Pokal-Pleite – Bittere Nachricht für den Sender

Mit Spannung war am Montagabend das DFB-Pokal-Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund erwartet worden. Die Begegnung hatte bereits im Vorfeld viel mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Übertragen wurde das Spiel in der ARD.

Dementsprechend groß waren die Hoffnungen bei dem TV-Sender auf einen sportlich spannenden Abend mit vielen Zuschauern vor den Bildschirmen. Am Ende wird die ARD jedoch bitter enttäuscht – und muss sich der Konkurrenz sogar geschlagen werden.

ZDF-Wiederholung landet vor der ARD

Die ARD hatte im Essener Stadion an der Hafenstraße einiges aufgefahren. Moderator Alex Schlüter und Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte begleiteten die Partie auf Schritt und Tritt. Jede Menge Unterhaltung für den Zuschauer – möchte man zumindest meinen. Denn das Interesse an der Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund hielt sich letztendlich in Grenzen.

Auch interessant: Horror-Foul überschattet BVB-Sieg – Kovac zeigt sich völlig entsetzt

Denn obwohl sich insgesamt 4,01 Millionen Menschen das NRW-Duell anschauten, war die ARD an diesem Abend nicht Spitzenreiter auf dem TV-Markt. Dieser Titel ging ans ZDF. Dort sahen rund 4,16 Millionen Menschen die Wiederholung des Krimis „Die Jägerin“. Das entspricht einem Marktanteil von 19,1 Prozent. Zum Vergleich: Die ARD kam mit dem Pokalspiel auf knapp 19 Prozent Marktanteil.

ARD in einer Altersklasse vorne

Über einen Sieg durfte sich die ARD dann aber doch freuen: In der Altersklasse 14-49 kam der öffentlich-rechtliche-Sender auf 21,5 Prozent Marktanteil, dazu gesellten sich noch etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil der Zuschauer von Sky. Der Pay-TV-Sender übertrug das Pokal-Duell ebenfalls.

Mehr Nachrichten für Dich:

Trotz dessen: Angesichts der zuvor großen medialen Aufmerksamkeit um das Spiel hätte sich die ARD von diesem Spiel sicher mehr erhofft. Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals überträgt der Sender im Übrigen auch. Start ist am 31. August um 19 Uhr.