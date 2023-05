2. Bundesliga im TV und Livestream: Jahn Regensburg – Hamburger SV siehst du hier live

Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Kaiserlautern – die 2. Bundesliga ist gespickt mit Traditionsmannschaften, die eine große Anhängerschaft haben. Das Interesse an der 2. Bundesliga ist groß, jedes Wochenende sitzen Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Du willst die 2. Bundesliga im TV und Livestream verfolgen? Hier erklären wir dir, wo du die Spiele sehen kannst.

2. Bundesliga im TV und Livestream: Hier siehst du alle Spiele

Die 2. Bundesliga 2022/2023 startet am 15. Juli 2022 und endet mit dem letzten Spieltag am 28. Mai 2023. Vom 13. November 2022 bis zum 27. Januar 2023 findet die Winterpause statt. Am 01./02. Juni laufen die Hinspiele der Relegation. Am 05./06. Juni werden die Rückspiele der Relegation ausgetragen.

Jeder Spieltag wird auf das gesamte Wochenende aufgeteilt. Am Freitag finden zwei Spiele statt, am Samstag vier und am Sonntag sind es noch drei Duelle. Am Samstag sind die Spiele aufgeteilt. Abends um 20.30 Uhr findet das Topspiel gesondert statt.

Das Zuhause der 2. Bundesliga ist bei Sky. Der Pay-TV-Riese übertragt alle Spiele der 2. Bundesliga live im Einzelspiel und in der Konferenz. Neben der Highlight-Show in der Live-Übertragung gibt es für Sky-Kunden die Möglichkeit Clips der Partien auf Abruf im Internet zu sehen. Am Freitag, Samstag und Sonntag zeigt Sky jeweils eine Konferenz.

Eine Partie pro Spieltag läuft zudem im Free-TV bei Sport1. Der Münchner Sportsender überträgt an jedem Spieltag das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Die Übertragung ist für alle Zuschauer frei empfangbar.

2. Bundesliga im TV und Livestream – der 32. Spieltag im Überblick

Freitag, 12. Mai

SV Sandhausen – Hansa Rostock, 18.30 Uhr (Sky)

1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg, 18.30 Uhr (Sky)

Samstag, 13. Mai

1. FC Kaiserslautern – Arminia Bielefeld, 13 Uhr (Sky)

Holstein Kiel – Karlsruher SC, 13 Uhr (Sky)

SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig, 13 Uhr (Sky)

FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf, 20.30 Uhr (Sky & Sport1)

Sonntag, 14. Mai

Hannover 96 – SV Darmstadt 98, 13.30 Uhr (Sky)

Jahn Regensburg – Hamburger SV, 13.30 Uhr (Sky)

SC Paderborn – 1. FC Heidenheim, 13.30 Uhr (Sky)

2. Bundesliga im TV und Livestream: Hier laufen die Highlights

Wer den Spieltag verpasst hat, der kann die Highlights auch bei ARD und ZDF sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben die Möglichkeit die Clips auszustrahlen. Bei ARD One laufen am Freitagabend um 22.30 Uhr die Zusammenfassungen der Freitagsspiele, am Samstagnachmittag die Samstagsspiele in der ARD-Sportschau (18 Uhr) und im ZDF-Sportstudio (23 Uhr) und am Sonntag in der ARD-Sportschau (18.30 Uhr).

Sport1 kann am Sonntag Höhepunkte des Freitags und des Samstags auszustrahlen. Auf Abruf gibt es die Highlights der 2. Bundesliga inzwischen auch bei DAZN. Der Streamingdienst DAZN darf die Duelle frühestens eine Stunde nach Abpfiff hochladen. Dies ist dank einer Kooperation zwischen Axel Springer und DAZN seit der Saison 2022/2023 möglich.