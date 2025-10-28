Jetzt ist alles klar! DFB fällt Entscheidung bei 1. FC Köln – Bayern München

Es ist der wohl heißeste Kick der zweiten DFB-Pokalrunde: Am Mittwoch (20.45 Uhr) empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München. Das Überraschungsteam der bisherigen Bundesliga-Saison gegen den verlustpunktfreien Seriensieger – einer fliegt raus!

Klar geht der 1. FC Köln gegen Bayern München trotz Heimspiel als klarer Underdog in die Pokal-Partie. Doch die Rheinländer wollen die Sensation. Nun hat der DFB für das Pokalspiel eine wichtige Entscheidung verkündet.

DFB-Entscheidung vor 1. FC Köln – Bayern München

Tobias Welz wird den Cup-Kracher leiten. Der FIFA-Schiedsrichter wurde vom Verband für die Partie ausgewählt. Seit über 15 Jahren leitet der erfahrene Referee Spiele in der Bundesliga, ist nun in seiner letzten Saison vor dem Ende der Karriere. Einen Hit bekommt er nun bereits in Runde 2 des deutschen Pokals zugewiesen.

24 Mal leitete der Wiesbadener bereits Spiele des FC Bayern München. Vier Niederlagen stehen zwei Unentschieden und 18 Siegen gegenüber. Im Pokal begegnete er dem Rekordsieger nur ein einziges Mal: Im Finale 2020 beim 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Spiele des 1. FC Köln leitete er 19. Unter ihm gewann der „Effzeh“ allerdings nur sechsmal. Die anderen 13 Spiele brachten maximal einen Punkt. Im Pokal traf man noch nie aufeinander.

Tobias Welz hat selbstverständlich auch ein Assistententeam dabei. Martin Thomsen und Jonas Weickenmeier stehen an den Seitenlinien. Vierter Offizieller ist Robin Braun aus Wuppertal. Einen Videoschiedsrichter gibt es, wie schon in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals, nicht. Erst ab dem Achtelfinale kommt der VAR zum Einsatz.

