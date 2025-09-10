Formel 1 kehrt nach Deutschland zurück! Nur leider nicht als Rennen

Ein Comeback des Deutschland-GP in der Formel 1 ist nicht in Sicht. Nun aber gibt es doch einen Grund zum Jubeln für die Motorsportfans in der Republik.

Eine spektakuläre F1-Ausstellung kommt nach Oberhausen! Mit nie zuvor gezeigten Bildern, Original-F1-Boliden und modernster Technik bietet die Ausstellung Motorsportfans ein einmaliges Erlebnis. Über interaktive Technologien, raumgreifende Installationen und einen F1-Rennsimulator tauchen die Besucher tief in die Welt der Formel 1 ein.

Die Formel 1 zurück in Deutschland

Nach Stationen in Madrid, Wien und London eröffnet diese international gefeierte Ausstellung am 22. Oktober in Oberhausen. Auf über 3.000 Quadratmetern wird Formel-1-Geschichte lebendig gemacht – von legendären Rennstrecken wie dem Nürburgring bis zu Champions wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Motorsportfans können den Spirit der Königsklasse hautnah erleben.

Die Ausstellung umfasst Beiträge führender F1-Teams, ikonische Rennwagen und unveröffentlichtes Film- und Fotomaterial. Besucher:innen entdecken spannende Hintergrundinfos und bewegende Momente der Formel 1 auf eine völlig neue Art. Exklusives Audio- und Videodesign sowie Interviews mit Sportgrößen sorgen für zahlreiche Highlights. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie die Hightech-Rennwagen entwickelt werden.

Legendäre Fahrer und packende Duelle

Im Fokus der Ausstellung stehen Erfindungsreichtum und technische Innovationen der Formel 1. Legendäre Momente und Fahrer seit 1950 werden gefeiert. Besucher sehen fast 100 originale Helme von Fahrern und können interaktiv herausragende F1-Duelle erleben. Ein eigenes Kapitel widmet sich Romain Grosjeans Unfall 2020 – eine bewegende Mahnung für Fahrersicherheit.

Ein riesiger Multimedia-Raum lässt die packendsten Momente der Formel 1 wieder aufleben. Besonders für deutsche Fans gibt es mit einem eigenen Bereich zur deutschen F1-Geschichte viel zu entdecken. Ein hochmoderner Fahrsimulator bringt zusätzlich Adrenalin ins Spiel: Die perfekte Runde auf dem Red Bull Ring wartet!

Oberhausen wird zum Mekka für Formel-1-Fans. Ein kleiner Ersatz für die fehlenden Rennen in Deutschland (hier mehr). Rennsport-Ikonen, Innovationen und spektakuläre Geschichte – ein Muss für alle Motorsport-Begeisterten!

