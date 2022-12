Darts-WM 2023: Drama um deutsche Hoffnung – Schock noch vor dem erstem Spiel

Nach der Fußball-WM ist vor der Darts-WM 2023. Anders als die deutsche Mannschaft in Katar will Darts-Profi Martin Schindler nicht schon kurz nach dem Beginn des Turniers die Heimreise antreten müssen.

Der Start in die Darts-WM 2023 könnte für ihn allerdings nicht unpassender sein. Schon vor seinem Abflug nach England gab es Probleme. Bei der Ankunft wurden sie noch größer.

Darts-WM 2023: Schock für Schindler

Wie Martin Schindler auf seiner Facebook-Seite berichtete, durchlebte er bei der Ankunft in London einen waschechten Schock. Nachdem zuerst sein ursprünglicher Flug storniert worden war, kam er ohne sein Gepäck in der englischen Hauptstadt an. Seine Koffer waren einfach nicht mehr aufzufinden. Besonders ärgerlich: Seine Pfeile und Darts-Klamotten waren darin.

Positiv für den Deutschen: Immerhin das Problem mit den Pfeilen wurde schon geklärt. Der 26-Jährige berichtete davon, dass ihn der britische Dartsshop Darts GB mit einem neuen Set seiner eigenen Pfeile ausgestattet hat.

Darts-WM 2023: Schindlers Auftakt gegen Engländer

Das erste Match wird Schindler am Freitag (23. Dezember) um 20 Uhr im Ally Pally in London bestreiten. Sein Gegner wird dann der Engländer Martin Lukeman sein. Bislang konnte „The Wall“, wie Schindler genannt wird, noch keinen Sieg bei einer Darts-WM einfahren. Dies soll sich nach Ansicht des Deutschen und seiner Fans jetzt ändern.

Mehr News:

Mit Florian Hempel musste ein deutscher Darts-Profi schon die Heimreise antreten. Gegen Luke Humphries, den fünftbesten Dartspieler der Welt, fehlten am Ende nur Millimeter zur Sensation. Der Deutsche, der beim Einlaufen den Song „Kölsche Jung“ wählte, verlor mit 2:3 gegen Humphries. Statt in London wird der 32-Jährige das Weihnachtsfest also in Deutschland verbringen müssen. Schindler selbst wird sich dieses Schicksal wahrscheinlich ersparen wollen.