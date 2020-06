Werder Bremen – 1. FC Köln im Live-Ticker: 6:1! Wahnsinn an der Weser

Am Samstagnachmittag steigt in der Bundesliga das große Abstiegs-Endspiel Werder Bremen – Köln.

In der Partie zwischen Werder Bremen und Köln geht es für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ums blanke Überleben. Nur mit einem Sieg kann der SVW noch auf die Relegation hoffen.

Gleichzeitig muss Werder Bremen hoffen, dass Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin verliert. Das Saison-Finale verspricht einen packenden Abstiegskampf.

Bremen – Köln 6:1 (3:0)

Tore: 1:0 Osako (22.), 2:0 Rashica (27.), 3:0 Füllkrug (30.), 4:0 Klaassen (55.), 5:0 Osako (58.), 5:1 Drexler (62.), 6:1 Sargent (68.)

U. Berlin – Düsseldorf 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Ujah (27.), 2:0 Gentner (55.), 3:0 (90.)

90.+2 Minute: Abpfiff auf beiden Plätzen! Düsseldorf steigt direkt ab. Bremen darf in die Relegation.

90. Minute: Tor für Union!

Berlin erhöht gar auf 3:0. Jetzt verlässt auch den optimistischsten Düsseldorf-Fan jede Hoffnung.

84. Minute: Düsseldorf kommt einfach nicht gefährlich vors Tor. Alles deutet darauf hin, dass Werder tatsächlich das große Wunder schafft.

76. Minute: Ab in die Schlussphase! Wenn in Berlin nicht noch ein Düsseldorfer Wunder geschieht, steigt Fortuna ab, und Werder klettert wirklich noch auf den 16. Platz.

68. Minute: Tor für Werder!

Sargent mit dem sechsten Bremer Treffer.

62. Minute: Tor für Köln!

Drexler verkürzt auf 1:5.

58. Minute: Tor für Werder!

Was ist hier los? Osako erhöht mit seinem zweiten Treffer auf 5:0.

55. Minute: Tor für Werder!

Klaassen erhöht auf 4:0, und jetzt deutet alles darauf hin, dass Werder tatsächlich noch auf den Relegationsplatz klettert.

55. Minute: Tor für Union!

Gentner schlenzt den Ball gefühlvoll zum 2:0 ins Tor. Es sieht verdammt gut aus für Werder.

46. Minute: Weiter geht's!

45.+2 Minute: Pause! Durchatmen!

41. Minute: In Berlin drängt Düsseldorf auf den Ausgleich. Gelingt der Fortuna vor der Pause noch das 1:1?

38. Minute: Werder nimmt ein wenig Tempo raus. Die Bremer wollen nicht überheizen.

30. Minute: Tor für Werder!

Leute, was ist denn jetzt hier los?!? Füllkrug erhöht auf 3:0. Werder steht Kopf!

27. Minute: Tor für Werder

Rashica erhöht auf 2:0 für Bremen. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse.

27. Minute: Tor für Union!

Ujah trifft für Union, und plötzlich steht Werder auf Platz 16!

22. Minute: Tor für Werder!

Osako bringt Werder gegen seinen Ex-Club in Führung.

16. Minute: Es schüttet wie aus Eimern, und Bremen ist bemüht - aber nicht mehr. Köln verteidigt bisher clever.

8. Minute: Werder hat mehr Ballbesitz, Köln steht tief. Nennenswerte Chancen gibt es in den Anfangsminuten noch nicht.

1. Minute: Anpfiff! In Bremen rollt der Ball.

15.25 Uhr: Die ersten Spieler und Verantwortliche betreten den Stadioninnenraum. In wenigen Minuten geht's los.

15.00 Uhr: Noch 30 Minuten. Die Spannung steigt. So nervös waren Bremer Fans wohl noch nie. 90 verdammt wichtige Minuten liegen jetzt gleich vor ihnen.

14.30 Uhr: In einer Stunde geht’s endlich los. Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf kämpfen im Fern-Duell um den Relegationsplatz.

12.53 Uhr: Sollte Werder es heute tatsächlich noch auf den Relegationsplatz schaffen, winkt ein wahrer Kracher in der Relegation. Denn der Hamburger SV hat morgen die große Chance, am abschließenden Spieltag der 2. Bundesliga auf den 3. Platz zu springen.

10.34 Uhr: Ein Abstieg des SV Werder Bremen wäre ein schwerer Schlag für den großen Traditionsclub. Nachdem es unter Trainer Florian Kohfeldt in den vergangenen Jahren an der Weser etwas bergauf gegangen war, hatten manche Werder-Fans geglaubt, ihr Herzensverein könne in dieser Saison um die Europa League mitspielen. Stattdessen hatte der SVW von Saisonbeginn an große Probleme. Nun droht die größtmögliche Katastrophe.

8.54 Uhr: Wir behalten natürlich auch permanent das Spiel in Berlin im Blick. Denn nur wenn Fortuna Düsseldorf bei Union verliert, könnte Werder Bremen mit einem Sieg gegen Köln noch auf den Relegationsplatz klettern. Theoretisch könnte den Bremern auch schon ein Unentschieden der Düsseldorfer genügen. Dann müsste Werder allerdings mit mindestens vier Toren Vorsprung gegen den FC gewinnen.

Samstag, 27. Juni, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos zum Abstiegskampf in der 1. Bundesliga.