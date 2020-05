Bremen – Leverkusen: Bayer macht es mit Köpfchen – Wirtz feiert Sieg bei Rekord-Debüt

Bremen. Im letzten Spiel des 26. Bundesliga-Spieltags hieß es am Montagabend Bremen gegen Leverkusen.

Leverkusen ließ Bremen keine Chance, siegte am Ende hochverdient mit 4:1. Bayers Florian Wirtz feiert mit 17 Jahren ein Rekord-Debüt, dann machen es Weiser und Havertz mit Köpfchen.

Bremen – Leverkusen: Bayer eiskalt

Hier kannst du alle Highlights des Spiels Bremen gegen Leverkusen nochmal nachlesen.

+++ Der Live-Ticker zum Nachlesen +++

--------------------

Bremen – Leverkusen 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 Havertz (27.), 1:1 Gebre Selassie (29.), 1:2 Havertz (33.), 1:3 Weiser (61.), 1:4 Demirbay (77.)

Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Moisander – Vogt, Bargfrede – Bittencourt, M. Eggestein, Rashica – Selke

Leverkusen: Hradecky – Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven – Demirbay, Aranguiz, Amiri – Wirtz, Havertz, Diaby

--------------------

Feierabend: Bayer siegt hochverdient mit 4:1.

Toor für Bayer

77' Das wars! Demirbay schnippelt den Ball über Pavlenka. Die Entscheidung!

72' Noch knapp 20 Minuten. Geht hier noch was für Werder? Aktuell schwer zu glauben. Bayer hat alles im Griff.

71' Nochmal große Wechselrunde: Woltemare und Sergant kommen bei Werder für Selke und Bittencourt. Bei Bayer ersetzt Baumgartlinger Amiri.

63' Doppel-Wechsel bei Bayer! Debütant Wirtz und Diaby haben Feierabend. Bailey und Bellarabi kommen.

62' Was macht Bremen denn in der Offensive? Rashica in aussichtsreicher Position, legt den Ball aber nicht quer, sondern bedient Eggestein. Der bringt den Ball aber nicht aufs Tor.

Tooor für Bayer!

61' Diaby flankt - und wieder trifft Bayer per Kopf ins Bremer Herz. Mitchell Weiser macht das 3:1 - inklusive Umarmung.

55' Jetzt kommt Stimmung rein! Grund war ein leichter Ellenbogen-Schlag von Kevin Vogt gegen Amiri. Doch Schiri Stieler belässt es bei einer Ermahnung. Vogt entschuldigt sich bei seinem Ex-Hoffenheim-Kollegen - per Ellenbogen-Check.

53' Bargfrede geht runter. Für ihn kommt Johannes Eggestein in die Partie.

46' Weiter geht's! Werder mit einem ersten Vorstoß, Eggesteins Schuss wird noch geblockt.

45' Halbzeit in Bremen. Bayer führt verdient mit 2:1. Die Bosz-Elf begann stark, mit zunehmender Spieldauer kam Bremen etwas besser ins Spiel. Die Kohfeldt-Elf ist augenscheinlich noch nicht geschlagen.

43' Sven Bender räumt den auf links stürmenden Bittencourt heftig ab. Keine Frage: das gibt Gelb.

39' Die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einem herrlichen Schnittstellenpass von Veljkovic ist Bittencourt ganz frei vor Lukas Hradecky. Doch sein Abschluss landet auf der Tribüne.

1:2 - Toor für Bayer

33' Leverkusen schüttelt sich kurz und geht wieder in Führung. Nach einem Freistoß ist Havertz komplett frei. Das lässt sich der Kapitän nicht nehmen und nickt zur erneuten Führung ein.

1:1 - Tor für Werder!

29' Die direkte Antwort! Gebre Selassie ist mit dem Fuß nach einer Ecke zur Stelle und sorgt für den Ausgleich.

Tooooooor! 1:0 für Bayer

27' Diaby setzt sich auf rechts gegen Friedl durch und bringt die Flanke dann butterweich auf den Kopf von Kai Havertz. Und der Kapitän nickt das Leder eiskalt ein. Die verdiente Führung für die Werkself!

17' Bremen erstmals vor dem Bayer-Tor. Nach einer Ecke ist Hradecky zu unentschlossen im Rauslaufen, Moisander kann aber nichts draus machen.

10' Die ersten zehn Minuten sind rum! Und es ist das erwartete Duell. Bayer presst früh, hat gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Und Bremen versucht es mit schnellen Überfällangriffen.

Florian Wirtz im Duell mit Marco Friedl. Foto: Imago images/Poolfoto

2' Wirtz setzt sich in seinem Bundesliga-Debüt das erste Mal erfolgreich durch. Seine Hereingabe aber kann die Werder-Abwehr klären.

1' Die Mannschaften sind da. Bayer in Rot, Werder in Grün. Los geht's!

20.28 Uhr: Es bleibt eine merkwürdige Atmosphäre ohne Fans - auch hier im Bremer Weserstadion. Die Mannschaften sind da, die Werder-Hymne läuft.

20.04 Uhr: Lange war offen, ob das Montagsspiel überhaupt übertragen wird. Grund: Discovery, dessen Partner DAZN eigentlich die Freitags- und Montagsspiele ersatzweise für die Discovery-Tocher Eurosport exklusiv zeigt, wollte die letzte Rate wegen der Corona-Pause nicht an die DFL überweisen. Dann war klar: DAZN zeigt das Spiel. Und am Nachmittag der Hammer! Auch Amazon überträgt. Matthias Stach wird das Match kommentieren, Anna Kraft führt aus dem Studio durch den Abend.

20.01 Uhr: Bei Bayer gibt es tatsächlich das Startelf-Debüt des erst 17 Jahre alten Florian Wirtz. Der Youngster war erst im vergangenen Winter vom 1. FC Köln zu Bayer gewechselt und könnte eigentlich noch bei den B-Junioren auflaufen. Stattdessen gibt es heute Abend das Bundesliga-Debüt an der Seite des 20-jährigen Kai Havertz. Ihn löst er nun auch als jüngsten Bayer-Profi ab.

19.45 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei Werder gibt es keine Überraschung. Kohfeldt setzt auf ein 4-2-3-1 mit Selke in vorderster Front.

17.10 Uhr: Überraschung am Nachmittag! Das Montagspiel wird nicht nur bei DAZN übertragen, sondern auch Amazon Prime Video zeigt das Spiel live und für Prime-Kunden kostenlos. Sogar ein eigenen Kommentar wird es geben.

„Millionen von Fußballfans haben heute die Möglichkeit das Montagsspiel der Fußball-Bundesliga erstmals im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten zu sehen", sagte Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Prime Video, gegenüber DWDL.de.

„Wir freuen uns mit der DFL für diese kundenorientierte Regelung im Sinne der Sport-Fans in Deutschland und Österreich zusammenzuarbeiten.“ Auch weitere Spiele bei Amazon Prime sind in Zukunft nicht ausgeschlossen.

16.45 Uhr: Trotz einiger Ausfälle spricht Werder-Coach Florian Kohfeldt von "der besten personellen Situation", die er in dieser Spielzeit bislang vorgefunden hat. „Wir treffen mit Leverkusen auf eine Mannschaft, die nicht abtasten und warten wird. Also müssen wir mutig sein. Und das werden wir auch sein", so der Werder-Coach auf der vereinseigenen Homepage.

13.34 Uhr: Werder Bremen muss weiterhin auf einige Stammkräfte verzichten. Davy Klaassen fehlt mit einer Gelbsperre. Außerdem sind Augustinsson (muskuläre Probleme), Claudio Pizarro (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Ömer Toprak (Wadenverletzung) nicht dabei. Die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) und Kevin Möhwald (Knie-OP) warten ebenfalls auf ihre Rückkehr.

09.55 Uhr: Während Pay-TV-Sender Sky bereits Rekordquoten verzeichnet, musste DAZN noch zittern. Doch mittlerweile ist klar: DAZN zeigt das Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Zudem teilte die DFL mit, dass man wegen weitere Spiele in Verhandlungen ist.

Montag,18. Mai, 07.39 Uhr: Matchday! Heute Abend steigt das letzte Spiel des 26. Spieltags. Dann ist der erste Geisterspieltag in der Bundesliga-Geschichte vorrüber. Sehen wir heute Abend nochmal einen richtigen Kracher?

14.43 Uhr: Vieles spricht morgen gegen einen Überraschungssieg von Werder Bremen. Nicht nur, dass neun der letzten elf Partien in der Liga verloren gingen. Auch gegen Leverkusen sahen die Grün-Weißen zuletzt nicht sonderlich gut aus. Die Bilanz: Nur ein Sieg aus den letzten sieben Aufeinandertreffen.

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: Montag, 18.05.2020, 20.30 Uhr

Ort: Wohninvest Weserstadion (Bremen)

Schiedsrichter: Tobias Stieler

--------------------

Sonntag, 17. Mai, 13.11 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen! Hier bekommst du alle wichtigen Infos rund ums Spiel.