TSG Hoffenheim – FC Bayern München im Live-Ticker: Nutzen die Münchner den BVB-Patzer?

am 26.09.2020 um 21:40

Nach dem Supercup-Gewinn gegen den FC Sevilla heißt der Gegner des FC Bayern München TSG Hoffenheim.

Am Sonntag heißt die Partie in der PreZero Arena in Sinsheim TSG Hoffenheim – FC Bayern München.

TSG Hoffenheim – FC Bayern München im Live-Ticker

Borussia Dortmund hat am Samstag in Augsburg gepatzt. Kann der FC Bayern München das gegen die TSG Hoffenheim ausnutzen und den Vorsprung schon früh in der Saison ausbauen?

Alle Infos zum Spiel TSG Hoffenheim – FC Bayern München bekommst du hier im Live-Ticker!

---------------------

+++ FC Schalke 04: Trainer David Wagner vor dem Aus? Schneiders Reaktion lässt tief blicken! +++

---------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

TSG Hoffenheim – FC Bayern München -:- (-:-)

Tore:

---------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

---------------------

20.30 Uhr: Im Spitzenspiel am Abend hat der FC Schalke 04 mit 0:3 gegen Werder Bremen verloren. Das könnte das Aus für Trainer David Wagner sein. Hier alle Infos!

17.22 Uhr: Mit wohlwollen werden die Bayern das Ergebnis aus Augsburg zur Kenntnis genommen haben. Der BVB verliert beim FC Augsburg mit 0:2. Auch die anderen Kontrahenten RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach spielten nur Remis. An der Spitze thront tatsächlich der FC Augsburg.

10.25 Uhr: Der FC Bayern München kommt von einem Trip nach Budapest zurück. Am Donnerstagabend feierte der FCB dort den Gewinn des UEFA Supercups. Gegen den FC Sevilla gewannen die Bayern in der Nachspielzeit mit 2:1. Sieg-Torschütze war Javi Maritnez.

Samstag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie TSG Hoffenheim – FC Bayern München. Alle Infos zum Spiel bekommst du hier!