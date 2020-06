„Sportschau“ (ARD) vor dem Aus? DIESER Bericht bereitet Fans große Sorge

Wird die „Sportschau“ (ARD) bald keine Highlights der Bundesliga mehr zeigen?

2003 war die Bundesliga zur „Sportschau“ in die ARD zurückgekehrt. Seitdem schalten Millionen Fußballfans in Deutschland am Samstagabend um 18.30 Uhr ein, um die Highlights der Partien vom Samstagnachmittag zu sehen.

Bald keine „Sportschau“ (ARD) mehr?

Damit könnte bald Schluss sein. Derzeit findet ein Wettbieten um die Übertragungsrechte für die Bundesliga ab der Saison 2021/22 statt. Während Sky, DAZN, Amazon und andere Anbieter sich um die Live-Rechte streiten, hat die „Sportschau“ der ARD ein Interesse an dem üblichen Highlight-Paket.

Dieses Paket soll mehr als 100 Millionen Euro kosten und garantiert dem Inhaber, am Samstag ab 18.30 Uhr mehrminütige Zusammenfassungen der Spiele im TV zu übertragen. Dass die „Sportschau“ der ARD dieses Paket nicht automatisch erhält, nur weil sie es in den vergangenen 17 Jahren stets hatte, machte DFL-Boss Christian Seifert zuletzt mit einem lustigen Spruch deutlich: „Der große Unterschied zwischen der 'Sportschau' und der Mopsfledermaus ist, die 'Sportschau' steht nicht unter Naturschutz.“

Heißt: Auch andere Sender dürfen mitbieten. Die Frage ist aber auch: Wer will dieses Paket heutzutage noch haben?

------------------

Sport-Top-News:

------------------

Quoten im Sinkflug

Denn die Quoten der „Sportschau“ gehen immer weiter in den Keller. Am vergangenen Samstag schalteten gerade mal 3,6 Millionen Menschen ein. Vor der Corona-Krise waren es im Schnitt noch 4,8 Millionen. Das bedeutet einen Rückgang von satten 25 Prozent.

Dass sich immer weniger Menschen für die „Sportschau“ in der ARD begeistern, hat verschiedene Gründe.

Erstens: Heutzutage sehen vergleichsweise viele Menschen die Bundesligaspiele live. Pay-TV ist nicht mehr das Luxusgut, das es in Deutschland noch vor 15 Jahren war. Die vielen Haushalte, die ein Sky-Abo besitzen, schalten am frühen Abend nicht bei der „Sportschau“ rein.

Zweitens: Die Spiele am Samstagnachmittag sind selten klangvoll. Vermutlich aus Gründen der Vermarktung legt die DFL die Topspiele in die Primetime am Samstag- oder Freitagabend. Wahrscheinlich ist, dass ab der Spielzeit 2021/22 zur dann neu geschaffenen Anstoßzeit am Sonntagabend um 19.30 Uhr ebenfalls mehrere attraktive Partien ausgetragen werden. So bleiben der „Sportschau“ dann oft nur Spiele wie Paderborn – Augsburg oder Düsseldorf – Mainz.

Es ist also fraglich, ob die ARD auch diesmal für die Übertragungsrechte und ihre „Sportschau“ so tief in die Tasche greifen wird. Am 22. Juni will die DFL die Ergebnisse der Rechtevergabe verkünden.