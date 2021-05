Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Sky: Da stimmt doch was nicht! Fußball-Fan wundert sich über kuriose Einblendung

Übt Sky etwa schon für die Zukunft?

Ein kurioses Detail stach einem Fußball-Fan ins Auge, als er sich auf Sky ein Spiel ansah. Denn plötzlich erschien eine Einblendung, die es zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätte geben dürfen!

Sky: Fußball-Fan von kurioser Einblendung irritiert

34. Spieltag – das letzte Fußballwochenende der Saison. Am Samstagnachmittag steht Bremen nach einer 2:4-Pleite gegen Gladbach als zweiter direkter Absteiger neben Schalke 04 fest.

Da stimmt doch was nicht bei Sky! Ein Fußball-Fan zeigte sich äußert irritiert von einer Einblendung während der TV-Übertragung eines Spiels. (Symbolbild) Foto: picture alliance / RHR-FOTO / Dennis Ewert (Montage: DER WESTEN)

Am darauffolgenden Sonntag läuft auch in der 2. Bundesliga der letzte Spieltag. Ein Fan schaut sich das Einzelspiel zwischen Jahn Regensburg und St. Pauli an – und behält die Spielstände auf den anderen Plätzen durch die Einblendungen im oberen linken Bildschirmeck im Auge.

----------------------

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

----------------------

Plötzlich erscheint dort die Meldung: „Tor in Bremen“! Eigentlich unmöglich – denn in Bremen findet am Sonntagnachmittag gar kein Fußballspiel statt!

Tor-Einblendung kommt bei Sky 24 Stunden zu spät

Die Einblendung erschien um 16.38 Uhr – also etwa um die 50. Spielminute herum (Anpfiff war um 15.30 Uhr). Und genau 24 Stunden zuvor, in der 52. Minute am Samstag, fiel in Bremen das 2:0 für Gladbach.

Mit anderen Worten: Sky hat die Bremer Tor-Einblendung aus der Bundesliga vom Samstag einfach am Sonntag noch einmal zur exakt selben Uhrzeit in der Zweitliga-Übertragung eingespielt! Warum?

--------------------------------

Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Sport-TV:

Sky macht es offiziell – dieser drastische Schritt ist jetzt beschlossene Sache

DAZN: Darauf dürfen sich die Zuschauer des Streaming-Dienstes freuen

Doppelpass (Sport 1): Irre Theorie! Geht es so für Terzic und den BVB weiter?

--------------------------------

Das ist bisher unklar. Der Nutzer hat aber eine ganz eigene, bitterböse Vermutung: „Sky übt schon mal“ – schließlich wird in Bremen in der kommenden Spielzeit ja auch Zweitligafußball gespielt. (at)