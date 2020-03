Sky muss bittere Pille schlucken! Jetzt wird bekannt, dass...

Sky wollte seinen Kunden in der Corona-Pause eigentlich eine Überraschung bescheren.

Heftiger Rückschlag für den Sender Sky und seine Kunden!.

Erst am Wochenende hatte Sky durch eine Kooperation mit Partner-Sender „Sportdigital“ die australische A-League ins Sport-Programm aufgenommen. Während nahezu überall auf der Welt der Sport ruht, wurde in „Down Under“ nämlich noch gespielt.

Sky erleidet Rückschlag – auch A-League gestoppt

Doch damit ist nun Schluss. Nur gut drei Tage, nachdem Sky das erste A-League-Spiel zeigte, wurde auch dort der Spielbetrieb gestoppt. Damit konnte der Pay-TV-Anbieter gerade einmal zwei Partien live zeigen.

Der Sender "Sky" konnte nur zwei Spiele aus Australien zeigen, bevor auch diese Liga gestoppt wurde. (Symbolbild). Foto: imago images / MIS

Mit sofortiger Wirkung, das teilte der Verband FFA am Dienstagmorgen mit, pausiert der Fußball auch im australischen Oberhaus. Die Unterbrechung gilt vorerst bis zum 22. April.

Vorher war die FFA massiv dafür kritisiert worden, trotz der Corona-Pandemie am Spielplan festzuhalten. In Australien waren bislang mehr als 1800 Infektionsfälle und sieben Todesfälle bestätigt worden.

Bis zum 26. April sollte die reguläre Saison weiterlaufen, anschließend wie geplant die Finalrunde gespielt werden. Die Unterbrechungs-Entscheidung wurde auch erst getroffen, nachdem die australische Regierung strenge Maßnahmen zur Vermeidung sozialer Kontakte ergriffen hatte.

Vier Staaten und Gebiete hatten als Reaktion auf das grassierende Coronavirus Grenz-Beschränkungen eingeführt. Damit war es dem neuseeländischen Klub Wellington Phoenix FC nicht mehr erlaubt, in der australischen Liga anzutreten.

FFA-Chef James Johnson fürchtet nun drastische finanzielle Auswirkungen. „Wir werden den finanziellen Druck auf allen Ebenen spüren“, sagte er. Gleiches gilt auch für Sky – mit der vorläufigen Pause der Bundesliga und den Europapokal-Wettbewerben bricht dem Pay-TV-Anbieter der Teil seines Programms weg, der mit Abstand die meisten Kunden anlockt.

Bundesliga-Pause bis Ende April?

Das DFL-Präsidium wird der Mitgliederversammlung am 31. März vorschlagen, den Liga-Spielbetrieb bis Ende April auszudehnen. Anschließend wird die DFL die Entwicklung in der Corona-Krise weiter im Blick behalten und diskutieren, ob die Saison nicht sogar bis Ende Mai ausgesetzt werden sollte.

Sky bietet Kunden Gratis-Pakete

Statt des australischen Fußballs können Sky-Kunden in der Crona-Pause allerdings Kinofilme und Serie genießen. Der Pay-TV-Sender schenkt allen Kunden einen Monat lang gratis die Pakete Sky Cinema und Sky Entertainment. Für Kunden, die diese Pakete ohnehin schon gebucht haben, gibt es Gutscheine für den Sky Store.

Bundesliga-Pause: Fans wohl der entscheidende Faktor

Bei der Entscheidung, ob und wann die Saison in der Bundesliga weitergehen kann, spielen die Fans eine entscheidende Rolle. Das vermutlich größte Problem: Sollte die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt werden, würden viele Fans sich wohl im privaten Rahmen zum Rudelgucken verabreden, was die Verbreitung des Coronavirus fördern würde.

Virologen warnen

Daher warnen Virologen, dass in den kommenden Monaten kein Fußball gespielt werden dürfe - auch nicht vor Geisterkulisse. Einige Virologen sind davon überzeugt, dass es das Beste wäre, wenn bis Jahresende kein Ball mehr rollt. Erst 2021 könne man ihrer Meinung nach über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs beraten.

Prominente infiziert

In Deutschland erwischte das Coronavirus auch schon einige Prominente. Sogar die Kanzlerin musste zeitweise in Quarantäne. Ihre beiden Tests waren anschließend aber negativ.

Corona-Krise in anderen Sportarten

Die Corona-Krise hat nicht Auswirkungen auf den Fußball. In der Formel 1 wurden die ersten Rennen der Saison abgesagt. In der Tenniswelt wurde mit den French Open eines der Grand Slams verschoben. Auch Wimbledon steht auf der Kippe.

Olympia im Frühjahr?

Wegen der Corona-Krise könnte es eine Weltneuheit im Sport geben. Wie das Internaitonale Olympische Komitee mitteilt, wird zurzeit überlegt, die verschobenen Sommerspiele im Frühjahr 2021 nachzuholen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte.

Sky-Konkurrenz hart getroffen

Auch der Sky-Konkurrent DAZN leidet massiv unter den zahlreichen Sportevent-Absagen in der Corona-Krise. Der Streamingdienst verzeichnet aktuell Rekordzahlen bei kurzfristigen Kündigungen. Hier alle Hintergründe >>>