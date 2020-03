Sky reagierte auf die Corona-Krise und ergatterte neue TV-Rechte – doch das war ein Schuss in den Ofen.

Sky muss bittere Pille schlucken – DIESER Schritt war ein Schuss in den Ofen

Sky muss erneut einen Rückschlag hinnehmen. Der kurzfristige Erwerb von TV-Rechten erwies sich als Schuss in den Ofen.

Erst am Wochenende hatte Sky durch eine Kooperation mit Partner-Sender „Sportdigital“ die australische A-League ins Sport-Programm aufgenommen. Während nahezu überall auf der Welt der Sport ruht, wurde in „Down Under“ nämlich noch gespielt.

Sky erleidet Rückschlag – auch A-League gestoppt

Doch damit ist nun Schluss. Nur gut drei Tage, nachdem Sky das erste A-League-Spiel zeigte, wurde auch dort der Spielbetrieb gestoppt. Damit konnte der Pay-TV-Anbieter gerade einmal zwei Partien live zeigen.

Der Sender "Sky" konnte nur zwei Spiele aus Australien zeigen, bevor auch diese Liga gestoppt wurde. (Symbolbild). Foto: imago images / MIS

Mit sofortiger Wirkung, das teilte der Verband FFA am Dienstagmorgen mit, pausiert der Fußball auch im australischen Oberhaus. Die Unterbrechung gilt vorerst bis zum 22. April.

Vorher war die FFA massiv dafür kritisiert worden, trotz der Corona-Pandemie am Spielplan festzuhalten. In Australien waren bislang mehr als 1800 Infektionsfälle und sieben Todesfälle bestätigt worden.

Bis zum 26. April sollte die reguläre Saison weiterlaufen, anschließend wie geplant die Finalrunde gespielt werden. Die Unterbrechungs-Entscheidung wurde auch erst getroffen, nachdem die australische Regierung strenge Maßnahmen zur Vermeidung sozialer Kontakte ergriffen hatte.

Vier Staaten und Gebiete hatten als Reaktion auf das grassierende Coronavirus Grenz-Beschränkungen eingeführt. Damit war es dem neuseeländischen Klub Wellington Phoenix FC nicht mehr erlaubt, in der australischen Liga anzutreten.

FFA-Chef James Johnson fürchtet nun drastische finanzielle Auswirkungen. „Wir werden den finanziellen Druck auf allen Ebenen spüren“, sagte er. Gleiches gilt auch für Sky – mit der vorläufigen Pause der Bundesliga und den Europapokal-Wettbewerben bricht dem Pay-TV-Anbieter der Teil seines Programms weg, der mit Abstand die meisten Kunden anlockt.