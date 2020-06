Sky lässt schon wieder Bombe platzen – und kündigt vollmundig eine „neue TV-Ära“ an

Unterföhring. Sky stand noch vor wenigen Wochen am Abgrund. Doch nach der Existenzangst hat der Pay-TV-Riese jetzt Oberwasser - und kündigt eine Mega-Offensive an.

Die Champions League war bereits futsch, die Vergabe der Bundesliga-Rechte wurde für Sky zum „Do or die“. Auch Karl-Heinz Rummenigge sah den Anbieter „dramatisch unter Druck“.

Sky spricht von Mega-Offensive – „neue TV-Ära“

Seit Montag ist klar: Die Bundesliga bleibt bei Sky. Und nicht nur das.

Neben einem dicken Bundesliga-Paket sicherte sich der Sender aus Unterföhring auch die Exklusiv-Rechte an der Formel 1 – und kündigt nun eine Mega-Offensive an.

„Sky Deutschland hat heute eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Deutschland verändern und Sky in eine neue Ära führen wird“, heißt es vollmundig in einer Mitteilung.

Nicht nur die Fortsetzung der Bundesliga-Übertragung und die exklusiven Formel-1-Rechte, auch ein massiver Ausbau des Film- und Serien-Segments sollen dazugehören.

Sky-CEO spricht von „neuer TV Ära in Deutschland“

Eine „neue TV Ära in Deutschland“, so Devesh Raj, wird es ab 2021 geben. Der CEO von Sky Deutschland kündigt neue Sender, neue Partnerschaften und weitere Eigen-Produktionen an.

Sky lässt nach dem Sieg bei der Bundesliga-Rechtevergabe eine weitere dicke Bombe platzen. Foto: imago images / GEPA pictures

So wird Sky nach der Kooperation mit Netflix ab Anfang 2021 mit Disney+ eine weitere Partnerschaft eingehen. Fünf neue Sky-Sender wird es geben: Comedy, Crime, Nature, Documentaries und einen 24/7-Formel-1-Sender.

Aufbauend auf die Erfolgs-Eigenproduktionen wie „Das Boot“, „Babylon Berlin“ oder „Der Pass“ will Sky die Zahl der selbstgemachten Serien künftig verdoppeln.

Wird Sky teurer?

Raj: „Sky wird auch weiterhin die erste Adresse für Sportfans sein, denn wir präsentieren die Bundesliga, die Formel 1 exklusiv und vieles, vieles mehr. Für diejenigen, die fiktionale Geschichten lieben, bieten wir Tausende von Filmen der größten Filmstudios, unsere preisgekrönten Sky Originals sowie direkten Zugang zu Inhalten der beliebtesten Apps wie Netflix und ab Frühjahr 2021 Disney+.“

Nach einem kurzen Knick sind auch die Quoten bei der Bundesliga-Übertragung wieder stark. Sky, so scheint es, kann mit der Bundesliga als Kunden-Magnet Nummer 1 bis 2025 weiter attackieren.

Und der Preis? Über eine Erhöhung der Abo-Kosten spricht Sky nicht. Möglich also, dass der Kunde am Ende den ein oder anderen Euro für die neue TV-Ära draufzahlen muss.

Formel 1 droht Saison ohne deutschen Fahrer

In der Formel 1 könnten die deutschen Motorsport-Fans ab nächster Saison bei Sky ein Jahr ohne deutschen Piloten sehen. Ein Karriere-Ende (oder Pause?) von Sebastian Vettel als letzten Fahrer aus Deutschland rückt immer näher. Hier die Infos >>

Sky-Konferenz am Samstag

Am Wochenende rückt zunächst aber der letzte Spieltag der Bundesliga in den Vordergrund. Spannung hat da vor allem der Kampf um die Champions League und den Relegationsplatz zu bieten.

Sky überträgt die Spiele in der Konferenz und als Einzelspiele. Diese Rechte hat sich der Pay-TV-Sender auch für die kommenden Spielzeiten gesichert. (dso)