Sky-Hammer! Pay-TV-Riese setzt dickes Ausrufezeichen

Jubel bei Sky! Der Pay-TV-Riese verzeichnete mit der Konferenz am Samstag Quoten, die am Ewigkeits-Rekord kratzten.

Die Bundesliga-Konferenz ist das Herzstück von Sky – erst recht, seit immer mehr Spiele an Freitag und Sonntag an Konkurrent DAZN verloren gingen. Für umso mehr Freude dürften in Unterföhring die Einschaltquoten am 23. Spieltag gesorgt haben.

Sky: Bundesliga-Konferenz beschert Pay-TV-Anbieter Traumquoten

Sensationelle 1,82 Millionen Menschen schauten sich die vier Spiele der deutschen Elite-Klasse an. Das bedeutete einen Marktanteil von 11,4 Prozent – in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar von überragenden 21,3 Prozent.

Sky verzeichnete am 23. Spieltag Traumqoten. Foto: imago images/Sven Simon

Nur 30.000 Zuschauer beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte fehlten hier, um einen neuen Allzeit-Rekord aufzustellen. Der gehört kurioserweise dem 6. Spieltag dieser Saison – also dem Hinspiel mit fast den gleichen Partien wie am jüngsten Samstag.

Die Ansetzungen der Bundesliga spielten Sky hierbei mächtig in die Karten.

Die Samstags-Spiele der Bundesliga:

15:30 Uhr:

Bayern München - 1. FC Köln 5:1

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 2:0

VfB Stuttgart - FC Schalke 5:1

18.30 Uhr:

Rasenballsport Leipzig - Mönchengladbach 3:2

Fanreiche Topklubs parallel im Einsatz

Mit Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 waren die zuschauerträchtigsten Klubs gleichzeitig im Einsatz, die spannenden sportlichen Situationen gerade der beiden Ruhrpott-Klubs dürften zusätzliches Interesse geweckt haben.

Doch auch mit dem Abendspiel zwischen Rasenballsport Leipzig und Borussia Mönchengladbach räumte Sky ab. Fast eine Million Zuschauer hatte der Pay-TV-Anbieter zu verzeichnen.

