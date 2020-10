Sky-Hammer! Frank Buschmann denkt laut über Abschied nach

Frank Buschmann sorgt für Entsetzen bei seinen Fans. Hört der Kult-Kommentator bei Sky auf?

Bei Facebook spricht „Buschi“ über seine Zukunft – und zieht dabei einen Abschied von Sky in Betracht.

Sky: Hört Frank Buschmann auf?

Er ist vielleicht der bekannteste, sicher aber der polarisierendste Sport-Kommentator Deutschlands. An Frank Buschmann scheiden sich die Geister. „Eine kleine Fanta ohne Eis“ und „am Ende kackt die Ente“ – bei diesen Sprüchen weiß jeder sofort, um wen es geht.

Mit seiner hochemotionalen und teils derben Art eckt der Ex-Basketball-Profi an. Doch er hat auch eine große Fanbasis – durch seine Engagements bei Pro7 und RTL auch über die Sportgrenzen hinaus.

Sky arbeitet seit 2017 mit Frank Buschmann zusammen. Foto: imago images/Spöttel Picture

Im Unterhaltungs-Sektor wird Frank Buschmann künftig aber seltener zu hören und zu sehen sein. Am Dienstag verkündete er: „Nach einigen Jahren exklusiv bei RTL, haben der Sender und ich beschlossen, in Zukunft, also ab 2021, mehr Freiheiten zu haben und nur noch bei einzelnen Projekten zusammenzuarbeiten, wenn es für beide Seiten passt.“

Künftig will der gebürtige Bottroper „absolut nur noch Projekte machen, die auch wirklich meinen Wünschen und hoffentlich auch Fähigkeiten entsprechen!“

Buschmann über Sky-Engagement: „Möchte einfach sehen, was Sinn und Spaß macht“

Nach der nun gestarteten Bundesliga-Saison könnte es aber auch im Sport einen Einschnitt geben. Buschmann verrät: „Es laufen Gespräche, wohin da die Reise geht. Auch hier möchte ich einfach sehen, was für alle Beteiligten Sinn und vor allem auch Spaß macht.“

Das ist Frank Buschmann:

geboren 1964 in Bottrop

deutscher Moderator und Sportreporter

Spielte zuvor Basketball in der 2. Bundesliga

zweifacher Gewinner des deutschen Sportjournalistenpreises

kommentierte bereits Raab-Shows, NinjaWarrior. Football, Basketball, Fußball und vieles mehr

Eine Zukunft bei Sky, wo er seit 2017 Woche für Woche zu hören ist, lässt Buschmann offen. Er stellt aber auch klar: „Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass es sowohl für Zierfische als auch Geranien einfach noch viel zu früh ist, aber auch, dass Spaß und Überzeugung immer noch da sind.“