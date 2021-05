Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Nicht nur Zeit für die Vereine aus den beiden Ligen Bilanz zu ziehen. Auch Pay-TV-Sender und Bundesliga-Partner Sky zieht ein Fazit für die abgelaufene Saison.

Und die Einschaltquoten haben es in sich. Es gibt Grund zu Freude bei Sky.

Sky feiert Mega-Erfolg! DAS gab es noch nie

Das dramatische Saisonfinale hat Sky einen neuen Pay-TV Rekord am Samstagnachmittag und neuen Saisonrekord gebracht: Insgesamt 2,8 Millionen Fußballfans verfolgten die Spiele des 34. Bundesliga-Spieltags. Doch damit nicht genug.

Sky erreichte generell in der Saison 2020/2021 einen neuen Rekord. Durchschnittlich 4,7 Millionen Zuschauer sahen die Spiele pro Spieltag. So viele waren es bisher noch nie.

Mit 4,7 Millionen Zuschauern durchschnittlich pro Spieltag (kumuliert, TV und OTT) war es die beste #SkyBuli Saison aller Zeiten - und insbesondere der Samstag war stark! Allein das Topspiel sahen 17 Prozent mehr Zuschauer als in der Saison 19/20. https://t.co/t0f19wLLPY — Sky Deutschland (@SkyDeutschland) May 25, 2021

Besonders im Fokus natürlich: Der Bundesliga-Samstag: Rund zwei Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt an jedem Samstagnachmittag zur Hauptanstoßzeit ein. Das seien vier Prozent mehr als in der Vorsaison, ließ das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Weitere 1,3 Millionen Zuschauer sahen durchschnittlich das „tipico Topspiel der Woche“. Das waren 17 Prozent mehr als in der Saison 2019/20.

Am meisten schalteten Zuschauer in das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München am 7. Spieltag ein. Insgesamt 2,57 Millionen Menschen verfolgten das prestigeträchtige Duell, das Bayern mit 3:2 gewinnen konnte. Und auch das Rückspiel am 24. Spieltag (4:2-Sieg für Bayern) war ein Erfolg. 2,43 Millionen Zuschauer schalteten ein.

Foto: Imago Images

Sky Sport-Chef Charly Classen zu den Zahlen: „Unsere Bundesliga-Übertragungen sind erneut auf ein überragendes Interesse gestoßen und insbesondere an den Samstagen haben mehr Zuschauer als jemals zuvor eingeschaltet. Es hat Woche für Woche geschafft, in einer Saison weitestgehend ohne Fans in den Stadien, die Emotionen und Faszination der Bundesliga in die Wohnzimmer zu transportieren.“

In der kommenden Saison wird es für Sky schwerer. Streaming-Konkurrent DAZN hat mehr Rechte für die Bundesliga erwerben können. DAZN zeigt ab 2021 nicht nur fast alle Champions-League-Spiele, sondern hat sich auch ein TV-Rechte-Paket für die Bundesliga mit 106 Spielen gesichert.