Sky-Eklat! Kommentator rastet während Derby aus – „Geht mir das auf den Sack!“

Gelsenkirchen. Sportreporter, die Fußballspiele live im TV kommentieren, polarisieren mitunter heftig. Für ihre Art des Kommentierens ernten sie von den Zuschauern oft Lob – und noch öfter Hass.

Sky-Kommentator Frank Buschmann ist das bereits gewohnt. Er ist vielleicht das Paradebeispiel eines polarisierenden Reporters. Am Hagener scheiden sich die Geister der Sky-Zuschauer.

Doch obwohl Frank Buschmann jahrelange Erfahrung mit dem Kommentieren und dem Umgang mit Hass im Netz hat, gingen am Samstag die Pferde mit ihm durch.

Sky: Kommentator Frank Buschmann beleidigt Zuschauer während des Derbys

Als Kommentator des Revierderbys zwischen Schalke und Dortmund in der Sky-Konferenz wollte der 54-Jährige galant zur Partie Paderborn gegen Düsseldorf und dem dortigen Kollegen Holger Pfand überleiten. Doch das misslang ihm völlig.

„Ich überlege gerade eine Überleitung, wie ich von David Wagner zu Holger Pfandt nach Paderborn komme. Ich bin sicher, Holger Pfandt hat auch schon mal ein Spiel von David Wagner kommentiert… Boah, das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten.“

Doppelt unglücklich: Genau während der vermasselten Übergabe fiel in Paderborn ein Traumtor. „Hättest Du nicht so lange rumgeeiert, hätten wir es live gesehen“, stichelte Holger Pfandt Richtung Buschmann.

Frank Buschmann reagiert scharf auf Netz-Kritik

Mit dieser Kritik konnte „Buschi“ noch leben. Doch was sich anschließend in den sozialen Netzwerken abspielte, warf ihn aus der Bahn.

„Danke Frank Buschmann. Vielen Dank“, schrieb Twitter-Nutzerin „Juleey7“ – und bekam vom Sky-Kommentator postwendend die volle Breitseite zurück.

Hast Du getrunken? Wir sehen nicht, was im anderen Stadion passiert! Geht mir das auf den Sack mit der Nölerei! — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) October 26, 2019

„Hast Du getrunken?“, pöbelte er noch während des Derbys in Richtung der Sky-Kundin. „Wir sehen nicht, was im anderen Stadion passiert! Geht mir das auf den Sack mit der Nölerei!“

Das Echo auf seine Antwort war erwartungsgemäß riesig. So riesig, dass sich Buschmann nach dem Spiel zu einer Video-Klarstellung gezwungen sah.

„Ja, es war eine zu lange, unlustige und vor allem selbstironische Übergabe von Schalke nach Paderborn. Da fiel dann gerade ein Tor. Das passiert schon mal in der Konferenz, dass man da nicht live drauf ist, denn ich als Kommentator sehe die Bilder nicht“, rechtfertigt sich der Ex-Basketballprofi.

Dann möchte ich doch auch was zum Nachmittag sagen, falls sich jemand nur über, mag ich nicht nennen, informiert.... Wenn es nicht so traurig wäre und natürlich ist es ein Kampf gegen Windmühlen. #S04BVB #Konferenz pic.twitter.com/v2LVdnqt1F — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) October 26, 2019

„Ob meine Art der Überleitung da jetzt jedem gefällt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt und man kann auch äußern, wenn es einem nicht gefällt. Die Frage ist immer nur, wie man es äußert. Und da ist ja bekannt, wie das generell in Social Media immer mal wieder abläuft. Und bei mir eben auch manchmal. Und ich wehre mich dann auch mal mit nem Spruch. ‚Hast du getrunken‘ ist bei weitem nicht so unter der Gürtellinie wie vieles andere, was so im Netz passiert.“

Am Sonntag sendete der Sky-Kommentator noch eine zweite Video-Botschaft hinterher, in der er einlenkte.

Ich würde das Kapitel gerne schließen, da ich tatsächlich fassungslos bin. Es lehrt mich aber einiges. Und ich werde meine Schlüsse daraus ziehen. Und an ganz viele hier: Danke für Eure Unterstützung! Die „klickt“ zwar nicht, macht mir aber Hoffnung und tut gut! pic.twitter.com/jYQgVRF1mA — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) October 27, 2019

„Ich habe viel nachgedacht“, sagt Buschmann und entschuldigt sich bei Zuschauerin und Twitter-Nutzerin „Juleey7“. „Sollte dich das sehr getroffen haben, dass ich geschrieben habe ‚Hast du getrunken?‘, bitte ich das zu entschuldigen. Manchmal gehen die Gäule mit mir durch.“

Frank Buschmann: „Es liegt nicht in meinem Sinne, Sky-Kunden zu beleidigen“

„Mir wurde gestern empfohlen, mich zu erschießen, mich zu erhängen, mich f*cken zu lassen. Danke dafür“, fährt Buschmann fort. „Sowas hat neulich auch mal Wolff Fuss geschickt bekommen. Das sind die Dinge, mit denen ich manchmal umgehen muss und warum ich vielleicht manchmal auch emotional reagiere.“

Und: „Es liegt nicht in meinem Sinne, Sky-Kunden zu beleidigen“, stellt Frank Buschmann deutlich klar.