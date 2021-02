Sky vs. DAZN: Kampf um Rechte-Vergabe – hier droht jetzt eine Wachablösung

Sky und DAZN – seit einigen Jahren herrscht zwischen den beiden „Big Playern“ ein erbitterter Kampf um Übertragungsrechte.

In der Bundesliga konnte DAZN Sky zuletzt erneut Rechte abknöpfen – zeigt bald jeden Freitag und Sonntag die Spiele exklusiv. Auf einem anderen Schlachtfeld droht Sky nun sogar eine noch schwerwiegendere Niederlage.

Erst als Premiere, dann unter dem Namen Sky war der Pay-TV-Riese eine uneinnehmbare Phalanx in der Übertragung von Bundesliga, Champions League und Co.

Doch nun kriegt Sky vom aufstrebenden Streamingdienst mächtig Konkurrenz – und bei jeder Vergabe von TV-Rechten immer mehr Druck.

Sky und DAZN kämpfen an allen Fronten um TV-Rechte. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

In Italien will DAZN nun offenbar aufs Ganze gehen. Auch in der Serie A zeigt Sky seit vielen Jahren die Mehrheit aller Spiele, was sich bald ändern könnte.

Rechte-Poker in der Serie A: DAZN will Vormachtstellung von Sky brechen

Der Rechte-Poker läuft auf Hochtouren – nun meldet sich unerwartet Luigi De Siervo zu Wort. Der Liga-CEO, das Pendant zu DFL-Geschäftsführer, gab jüngst eine Wasserstandsmeldung zur Rechtevergabe ab, die rund 1 Milliarde Euro einbringen soll.

Und die hat es in sich. De Siervo verrät der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“, dass DAZN sich zum Ziel gemacht hat, „die größte zentrale Broadcaster-Rolle einnehmen, die Sky seit vielen Jahren innehat.“

Was für eine Kampfansage! Die exklusiven Rechte an sieben der zehn Spieltags-Paarungen, so heißt es in weiteren Berichten, strebe der Streamingdienst an.

Wettkampf zwischen Sky und DAZN: Auch Mediapro und Discovery bieten mit

Ebenso verrät der CEO der „Serie A“, dass sich derzeit vier Protagonisten im Kampf um die Rechte für 2021 bis 2024 befinden. Neben Sky und DAZN sind auch das spanische Unternehmen Mediapro sowie die Eurosport-Gruppe Discovery im Ring – die Angebote von Sky und DAZN seien jedoch die werthaltigsten.

Eine Machtübernahme auf dem Markt der Fußball-Übertragungen in Italien könnte wäre auch eine Ansage für die künftigen Rechte-Vergaben auf dem deutschen Markt.