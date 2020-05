Sky, DAZN, Free-TV: So siehst du den Bundesliga-Endspurt nach der Corona-Pause

Die Corona-Pause ist vorüber, die Bundesliga spielt wieder. Am 16. Mai nehmen der BVB, Schalke und Co. den Spielbetrieb wieder auf.

Ins Stadion dürfen die Fans nicht, deshalb fragen sich viele: Wo kann ich meinen Lieblingsverein im Fernsehen sehen? DERWESTEN klärt dich auf, welche Spiele bei Sky, DAZN oder im Free-TV laufen.

Sky, DAZN, Free-TV: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Im Grunde genommen hat sich bei der TV-Übertragung der Bundesliga auch nach der Corona-Pause nicht viel verändert. Eine ganz entscheidende Neuerung gibt es dann aber doch: Die Samstag-Konferenz der Bundesliga ist für alle frei empfangbar. Hier ein Überblick:

Freitagsspiele in der Bundesliga

Die Rechte für die Partie am Freitag hält nach zähen Verhandlungen um die TV-Gelder weiterhin Eurosport-Mutterkonzern Discovery. Übertragen werden die Spiele wie gewohnt bei Sublizenzinhaber DAZN. Nur am 26. Spieltag gibt es kein Freitagsspiel.

Bundesliga am Samstag

Der komplette Samstag findet wie gewohnt bei Sky statt. Der Pay-TV-Sender bietet alle Einzelspiele live an und geht wegen der Corona-Krise einen ungewöhnlichen Schritt. An den nächsten beiden Spieltagen (26. und 27.) ist die große Konferenz am Nachmittag für alle frei empfangbar.

-------------------------------------

26. Spieltag (16.-18. Mai) in der Bundesliga

Borussia Dortmund – FC Schalke

RB Leipzig – SC Freiburg

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg (alle, Sa. 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (Sa. 18.30 Uhr)

1. FC Köln – FSV Mainz 05 (So. 15.30 Uhr)

1. FC Union Berlin – FC Bayern München (So. 18 Uhr)

Werder Bremen – Bayer Leverkusen (Mo. 20.30 Uhr)

-------------------------------------

Der Bundesliga-Sonntag

Sollte es Spiele am Sonntagmittag (13.30 Uhr) kannst du diese weiterhin nur bei DAZN sehen. Die Partien um 15.30 und 18 Uhr gehören immer noch Sky. Fußball am Sonntag gibt’s also immer noch nur im Pay-TV.

Montagsspiele

Gleich zum Restart der Bundesliga gibt es ein Montagsspiel. Die Partie Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen wird live vom Streamingdienst DAZN übertragen.

-------------------------------------

Mehr News aus der Bundesliga:

Bundesliga: Beim „Doppelpass“ (Sport 1) schockt ein Experte mit beunruhigender Prognose – „Das Ende des Profifußballs!“

FC Schalke 04: Plötzliche Nübel-Wende! Jetzt zeichnet sich ab, dass…

Borussia Dortmund: Sportdirektor Zorc über Transfer-Aktivitäten des BVB: „Wir haben...“

-------------------------------------

Bundesliga-Zusammenfassungen im Free-TV

Auch bei den Zusammenfassungen im Free-TV hat sich nichts geändert. Am Samstag um 18 Uhr zeigt die ARD-Sportschau die Partien vom Samstagnachmittag und das Freitagsspiel. Im ZDF-Sportstudio (22.45 Uhr) kannst du zusätzlich auch noch das Topspiel sehen. Bei Sport1 laufen die Begegnungen wie gewohnt am Sonntagmorgen vor dem Doppelpass und RTL Nitro zeigt zum Abschluss am Montagabend nochmal alle Begegnungen.

Du bist unterwegs und kannst die Spiele nicht selber anschauen? Kein Problem, bei DERWESTEN findest du zu allen Begegnungen von Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München einen Live-Ticker!