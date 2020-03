Läuft die Bundesliga auch in Zeiten des Coronavirus weiterhin einzig bei Sky und DAZN?

Bundesliga im Free-TV? Sky bezieht in Coronavirus-Krise Stellung

Jetzt hat das Coronavirus die Bundesliga endgültig erreicht. Dem deutschen Fußball-Oberhaus stehen offensichtlich mehrere Geisterspiele bevor. Viele Fans fragen sich nun: Werden die Partien im Free-TV gezeigt? Jetzt gab Rechteinhaber Sky diesbezüglich eine erste Stellungnahme ab.

Auch in der britischen Premier League wurde bereits darüber nachgedacht, ob Spiele wegen des Coronavirus im Free-TV gezeigt werden – völlig ungeachtet dessen, ob es sich bei den Partien um Geisterspiele handelt oder nicht. Dadurch dass die Spiele im frei empfangbaren Fernsehen laufen, bietet man den potenziellen Stadionbesuchern die Möglichkeit zuhause zu bleiben.

Bundesliga im Free-TV: Sky äußert sich

In der Bundesliga sei dies aktuell nicht denkbar, teilt Sky mit. „Das geben die Verträge in dieser Form nicht her“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Rheinischen Post“.

+++ Gladbach - Köln LIVE: So läuft das Geisterspiel ab +++

In den Verträgen ist einzig geregelt, dass Sky pro Saison zwei Partien zu Promotionszwecken unverschlüsselt ausstrahlen oder die Rechte an einen anderen Sender abgeben darf. Sky zeigt die Partien am Samstag und Sonntag. Die Freitagsspiele laufen beim Streamingdienst DAZN.

-----------------

Sport-Top-News:

-----------------

Heiße Bundesliga-Woche

In dieser Woche stehen mit den beiden Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (Mittwoch, 18.30 Uhr) sowie Borussia Dortmund und Schalke 04 zwei Spiele von riesigem öffentlichen Interesse an. Während beim Rheinderby bereits feststeht, dass es vor leeren Rängen stattfindet, steht die Entscheidung beim Revierderby noch aus.

Zuvor war bereits verkündet worden, dass das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund vor leeren Rängen ausgetragen wird. Zudem finden alle Spiele im italienischen Profifußball unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch in der Formel 1 zogen die Veranstalter drastische Konsequenzen. Der Große Preis von China wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und der Große Preis von Bahrain findet ohne Zuschauer statt. (dhe)