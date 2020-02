Sky & DAZN: Schock! – Es droht der Abo-Albtraum! Neue Dimension bei Kampf um TV-Rechte

In der Bundesliga tobt der große Kampf um die Übertragungsrechte. Der Kunde könnte dabei am Ende einmal mehr der Verlierer sein.

Der Poker um die Übertragungsrechte in der Bundesliga wird dieses Mal besonders heiß. Die DFL will mehr Kohle, um den Anschluss zur superreichen Premier League nicht zu verlieren. Gleichzeitig sind so viele Anbieter wie nie heiß auf Rechtepakete – den derzeitigen Rechte-Inhabern Sky und DAZN droht heftige Konkurrenz.

Bundesliga: Rechte-Chaos droht den Fans

Bei der letzten Ausschreibung verlor Sky die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele, musste sich die Rechte erst mit dem Eurosport Player und nun mit DAZN teilen. Für die Saisons 2021/22 bis 2024/25, um die es nun geht, prügeln sich ungleich mehr TV-Giganten – und dem Fan droht ein Abo-Chaos!

Wer zeigt nächstes Jahr die Bundesliga? Der Rechte-Poker läuft auf Hochtouren. Foto: imago images/Team 2

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es ganze zwölf Bewerber, die Interesse an Bundesliga-Spielen angemeldet haben. Neben Sky, DAZN und der Eurosport-Gruppe Discovery gelten auch Amazon, Netflix, Telekom, ja sogar fußballfremde Riesen wie Apple, Facebook und Google als Kandidaten.

Die Live-Rechtepakete der Bundesliga:

Paket A: Samstags-Konferenz um 15.30 Uhr

Paket B: Samstags-Einzelspiele um 15.30 Uhr, Relegations-Spiele

Paket C: Topspiel am Samstagabend 18.30 Uhr, Supercup

Paket D: Freitagsspiel um 20.30 Uhr, Sonntagsspiele um 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr

Paket E (frei empfangbar): Freitagsspiele am 1., 17. und 18. Spieltag, Relegation, Supercup

Die gute Nachricht für die Fans: Zwölf Abonnements werden in keinem Fall nötig sein, um alle Spiele sehen zu können. Die DFL bietet die 306 Spiele (plus Supercup und zwei Relegationsspiele) in fünf Rechtepaketen an. Komplett aus dem Kabel- beziehungsweise Satellitenfernsehen verschwinden darf die Bundesliga laut Kartellamt ebenfalls nicht.

Welche Spiele zeit DAZN in der Bundesliga?

DAZN zeigt 30 Freitagsspiele um 20.30 Uhr

DAZN zeigt alle fünf Montagsspiele um 20.30 Uhr

DAZN zeigt alle fünf Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr beginnen

Die schlechte Nachricht: Nur einen Anbieter, der alle Spiele zeigt, wird es auch nicht geben. Das Kartellamt hatte entschieden, dass die Vergabe aller Übertragungsrechte an einen Bewerber nicht rechtens ist.

So wird der Fußballfan weiterhin mindestens zwei Abos benötigen, wenn er alle Spiele seines Lieblingsvereins live sehen will.

Auch wenn DFL-Chef Christian Seifert sich dagegen ausgesprochen hat: Die Tendenz geht dahin, dass Fans nächstes Jahr ein drittes Abo benötigen. In England ist das jetzt schon der Fall.

Bundesliga - 24. Spieltag

Düsseldorf - Hertha BSC 3:3

Dortmund - Freiburg

Hoffenheim - Bayern

Mainz - Paderborn

Augsburg - Gladbach

Köln - Schalke

Union Berlin - Wolfsburg

Leipzig - Leverkusen

Bundesliga biegt auf Zielgerade ab

Allmählich biegt die Bundesliga auf die Zielgerade ab. Noch elf Spiele liegen vor den Vereinen. Der FC Bayern führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf RB Leipzig und vier Zählern Vorsprung auf Borussia Dortmund an.

Wer steigt ab?

Nach 23 Spielen stecken der FSV Mainz (22 Punkte), Fortuna Düsseldorf (20), Werder Bremen (17) und der SC Paderborn knietief im Abstiegskampf. Auch Hertha BSC (26), der 1. FC Köln (26) und der FC Augsburg (27) dürfen sich noch nicht in Sicherheit wähnen. Am kommenden Spieltag gibt's die Zitter-Duelle zwischen Mainz und Paderborn.

Am Freitag war Hertha bereits in Düsseldorf zu Gast. Für F95 sah es zunächst nach einem klaren Sieg aus: 3:0 führte der Gastgeber, doch dann kamen die Berliner zurück und holten den Rückstand auf. Am Ende stand es 3:3.

Kampf um Europa

Auch auf einen heißen Kampf um die Startplätze für den Europapokal dürfen sich die Fans der Bundesliga und die Kunden von Sky und DAZN freuen. Der Tabellenneunte SC Freiburg liegt derzeit nur nur drei Punkte hinter Schalke auf Rang 6, dem Platz, dem die Teilnahme an der Europa League garantiert ist.

Noch drei Teams in der Europa League

In der Europa League sind noch drei deutsche Teams mit von der Partie: Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen.

Gegen wen die Clubs ranmüssen, erfährst du hier >>>

