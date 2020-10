Großer Jubel bei Sky: Pay-TV-Anbieter knackt neuen Rekord

Sky durfte nach diesem Wochenende besonders jubeln. Der dritte Spieltag der Bundesliga hat dem Pay-TV-Anbieter eine neue Rekord-Quote beschert.

Mit fast sechs Millionen Zuschauern schalteten so viele Fans wie nie zuvor ein. Besonders erfolgreich zeigte sich die Tor-Show von Robert Lewandowski am Sonntag-Abend bei Sky.

Sky: Pay-TV erfolgreich wie nie

Der dritte Spieltag der Bundesliga hatte einiges zu bieten: Viele Tore, ein Derby zwischen Köln und Gladbach, eine Wahnsinns-Schlussphase zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin. Auch wenn die Stadien nicht voll ausgelastet sein dürfen, können sich die Zuschauer freuen, dass der Ball wieder rollt.

Und wie sich nach dem vergangenen Wochenende herausstellt, ist die Resonanz der Fans riesig – zumindest was das Interesse an den Live-Übertragungen angeht. Sky vermeldet neue Rekordzahlen. 5,67 Millionen Zuschauer schalteten am Samstag und am Sonntag ein – so viele wie nie zuvor im Pay-TV.

Die Zahlen dürften bei Sky für Jubel gesorgt haben. Foto: imago images/Eibner

Blickt man auf die Verteilung der Zuschauer, stellt man fest, dass das Zugpferd nach wie vor die Konferenz am Samstag-Nachmittag ist. Hier schalteten mehr als zwei Millionen Zuschauer ein. Nur halb so erfolgreich verlief das Top-Spiel zwischen Leipzig und Schalke.

Das Debüt des neuen Schalke-Trainers Manuel Baum verfolgten lediglich eine Millionen Zuschauer. Am Sonntag sorgte dann die Partie Bayern München gegen Hertha BSC Berlin fast für noch einen Rekord.

Bei der Tor-Show des Robert Lewandowski (vier Treffer inklusive des Siegtreffers in der Nachspielzeit) schalteten 1,85 Millionen Fans ein. Nur ein Sonntagsspiel war bei Sky jemals erfolgreicher: Nämlich die Partie Bayern gegen Leipzig in der vergangenen Saison. Damals endete das Spiel 0:0.

Länderspielpause unterbricht Bundesliga

Sicherlich hätte Sky auf diesen Zahlen in der kommenden Woche weiter aufgebaut. Jedoch ist die Bundesliga nun vorerst wieder unterbrochen. In den kommenden Tagen stehen die nächsten Spiele der Nations League an.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am kommenden Samstag auf die Ukraine und anschließend auf die Schweiz. Vorher steht am Mittwoch noch ein Testspiel gegen die Türkei. (mh)