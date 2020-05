Sky bestätigt: Bundesliga kommt ins Free-TV – hier alle Infos

Die Bundesliga kommt zurück – und Sky überträgt Spiele im Free-TV. Das machte der Rechte-Inhaber am Donnerstag offiziell.

Am 26. und 27. Spieltag, den ersten nach dem Corona-Lockdown, wird die Samstags-Konferenz live auf dem Sender „Sky Sport News“ zu sehen sein. Der ist frei empfangbar – auch ohne Sky-Abo.

Sky zeigt Bundesliga im Free-TV

Am Samstag, den 16. Mai geht die Bundesliga-Saison weiter. Sky zeigt an diesem Tag die Konferenz um 15.30 Uhr mit diesen Spielen:

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

1. FC Köln - FSV Mainz 05

Union Berlin - FC Bayern München

Die Partien der Samstags-Konferenz am 27. Spieltag stehen noch nicht fest, werden aber ebenfalls im Free-TV übertragen. Alle Infos zur Bundesliga-Fortsetzung kriegst du hier >>

Auch 2. Bundesliga kommt ins Free-TV

Am Sonntag wird auch die Konferenz der 2. Bundesliga frei für alle übertragen.

--------

Weitere Sport-News:

Coronavirus: Bundesliga bei YouTube? Dieser Bericht lässt Fans aufhorchen

FC Bayern München: Freigabe für Gespräche – DIESE Spieler dürfen im Sommer gehen

Formel 1: „Mercedes steigt aus, Hamilton zu Ferrari!“ – Klartext-Hammer von...

--------

Diese Zweitliga-Spiele kommen ins Free-TV:

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Greuther Fürth - Hamburger SV

Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart

Auch hier hat Sky angekündigt, den 27. Spieltag ebenfalls frei empfangbar zu zeigen.

Stadion-Atmosphäre als Audio-Option

Vorerst müssen wegen des Coronavirus alle Partien als Geisterspiele, also ohne Zuschauer ausgetragen werden. Doch Sky kündigt dahingehend neue Features an: „Dazu gehören beispielsweise eine innovative Stadionakustik mit verschiedenen Audio-Wahlmöglichkeiten, eine neue Form der Regie und visuelle Umsetzungen“, so der Sender noch geheimnisvoll.

Zudem kündigt der Pay-TV-Anbieter an, es werde „darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Klubs für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben“.

Wie empfange ich Sky Sport News?

Der Sender „Sky Sport News“ ist für TV-Zuschauer grundsätzlich mit allen Geräten empfangbar. Solltest du den Kanal nicht finden, hilft womöglich ein Sender-Suchlauf.

Auf diesen Kanälen ist der Sender bei gängigen Receivern üblicherweise zu finden:

Sky: 250 (in HD 200)

Telekom/1&1 IPTV: 52 (452)

Unitymedia: 299 (99)

Vodafone Kabel: 984 (970)

Vodafone IPTV: 276 (250)

Telecolumbus: 67 (913)

Auch unterwegs kannst du mit deinem Smartphone die Konferenz verfolgen. Auf skysport.de gibt es einen SSNHD-Livestream, auf dem die Spiele ebenfalls zu sehen sind.