Sky: Frank Buschmann macht große Verkündung – „Einfach nur Sportfan sein“

Sky ohne Frank Buschmann? Inzwischen fast schon undenkbar. Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal – die Stimme des emotionalen Kommentators schallt seit Jahren mehrfach wöchentlich durch die Wohnzimmer.

Nun aber müssen die Fans vorerst auf ihn verzichten. Frank Buschmann macht eine Sport-Pause – nicht nur bei Sky.

Sky: Frank Buschmann verkündet Pause

Auf Facebook verkündet er: „Wintersport, Handball-WM, Bundesliga, NBA und NFL Playoffs. Alles im Gange. Früher undenkbar, dass ich da einfach durchgehend als Beobachter am Start bin. Bis zum 20. Februar ist es Realität!“

Frank Buschmann kommentiert seit 2017 bei Sky. Foto: imago images/Jan Huebner

Mitten in der Saison unzähliger Sportwettbewerbe nimmt der 56-Jährige sich raus: „Ich werde jetzt mal sechs Wochen spüren, wie es ist, einfach nur Sportfan zu sein!“

-------------------------

-------------------------

„Es gibt unterschiedliche Gründe dafür“, erklärt Buschmann. „Ich habe schon sehr viele Fußball-Einsätze in dieser Saison gehabt, es steht die Aufzeichnung von Ninja All Stars an und manchmal tut ne Pause einfach gut.“

Und was, wenn es ihm zu gut gefällt? Droht ein Sky-Abschied? „Keine Sorge, ich will mich nicht interessant machen und bin auch nicht gefeuert oder auf der Suche nach Jobs. Ich glaube, es tut Not herauszufinden, wie ich mir die kommenden Jahre im Job wünsche“, beruhigt Buschmann seine Fans. (dso)