Sky-Hammer! Nach heftiger Kündigungs-Welle verkündet der Pay-TV-Riese jetzt DAS

Der Corona-Lockdown im Fußball hatte Sky schwer getroffen. Die Kunden liefen in Scharen weg – mit jeder Kündigung wurden die Sorgen des Pay-TV-Riesen größer. Nun verkündet der Pay-TV-Riese erleichtert eine Wende. Und was für eine.

Plötzlich war Schluss mit Fußball. Die aufkommende Pandemie hatte von jetzt auf gleich alle großen Sport-Events auf der Welt unterbrochen.

Der Weltsport war plötzlich unterbrochen – und Sky geriet ins Schleudern. Foto: dpa

Weil niemand wusste, wann es weitergeht und ob Bundesliga, Champions League und Co. überhaupt fortgesetzt werden können, kündigten tausende Menschen in Deutschland und ganz Europa ihre Abonnements bei Sky, DAZN und Co.

Sky: Hunderttausende Kunden flohen im Lockdown – nun die spektakuläre Wende

Um fast eine Viertelmillion, so verrät die Sky-Gruppe Comcast, sank die Zahl der Abonnenten allein im zweiten Quartal 2020. Und auch im dritten Quartal fielen die Zahlen weiter.

Obwohl der Lockdown für einen Run auf Streamingdienste wie Netflix und Co. gesorgt hatte, geriet Sky ins Wanken. Dem Pay-TV-Anbieter wurde so deutlich wie nie aufgezeigt, welchen Stellenwert die Sportübertragungen bei seinen Konsumenten hat.

Sky mit irrem Zulauf im letzten Quartal

Was dann folgte, darf man eine Abo-Welle nennen. Wie Comcast nun verkündet, gab es im vierten Quartal 2020 einen gigantischen Kunden-Zuwachs. Von Oktober bis Dezember stieg die Zahl der Sky-Abonnenten um unglaubliche 244.000 – sodass am Ende des Jahres nur ein Minus von 0,2 Prozent zu den Vor-Corona-Zahlen beklagt werden musste.

Die genauen Entwicklungen der Nutzerzahlen bei Sky Deutschland kann Comcast zwar nicht ablesen – der Boost dürfte aber zumindest nicht kleiner ausgefallen sein als woanders.

Ein Sky-Mikrofon. Foto: dpa

Voller Stolz verkündete die Sky-Mutter Comcast diese „ermutigende“ Entwicklung. Doch in Deutschland sind die nächsten grauen Wolken bereits am Horizont zu erkennen.

Die nächsten Monate werden zeigen, welchen Einfluss der Verlust der Champions-League-Rechte auf die Kundenzahlen haben wird.