Sky: Desaster bei Bayern – Dortmund! Kunden kriegen ihr Geld zurück!

Viele Kunden von Sky schauten am Samstag nicht Bayern - Dortmund, sondern in die Röhre.

München. Sky erlebte am Abend des Topspiels zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ein regelrechtes Desaster. Ausgerechnet zum Anpfiff des heiß erwarteten Gipfeltreffens von Bayern München und Borussia Dortmund brachen Sky Go und Sky Ticket zusammen.

Über die komplette erste Halbzeit blieben Sky Go und Sky Ticket down. Allein bei „Allestörungen.de“ wurden in kürzester Zeit mehr als 100.000 Störungen gemeldet. Die Kunden sahen in dieser Zeit vom Spitzenspiel nichts. Nun entschädigt der Pay-TV-Sender seine Kunden und zahlt Entschädigungen!

Sky erstattet Kaufpreis und zahlt Entschädigungen

Am Dienstagabend bestätigte der der Sender, dass Abonnenten, die für das Spiel ein Tages-Ticket oder ein Wochen-Ticket ab dem 3. November gekauft haben, den Kaufpreis zurückerhalten. Die betroffenen Kunden mit einem Monats-Ticket oder von Sky Go sollen unterdessen bis Ende Dezember 2019 direkt kontaktiert werden und einen Ausgleich angeboten bekommen.

Bereits am Samstag hatte sich Sky mehrfach über verschiedene Kanäle entschuldigt, über eine mögliche Entschädigung aber zunächst noch bedeckt gehalten.

Die Übertragung des Topspiels Bayern gegen Dortmund wurde für Sky zu einem Desaster. Foto: imago images / Eibner

Auch am Sonntag meldete sich Sky zu Wort. Der Sender erklärte, dass noch immer unklar ist, woher die Probleme bei der Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket kamen. Der Ausfall der Angebote wurde noch analysiert.

Sky wollte im Austausch mit Kunden „nach einer zufriedenstellenden Lösung suchen“

„Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten“, teilte Sky am Sonntag mit. Wie viele Kunden genau betroffen waren, konnte oder wollte der Bezahl-Anbieter nicht beziffern.

Auch über eine mögliche Entschädigung sprach das Unternehmen bereits am Wochenende. „Wir werden in den kommenden Tagen im Austausch mit den betroffenen Kunden nach einer zufriedenstellenden Lösung suchen“, hieß es in einer Mitteilung.

„Wir werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren“, teilte der Bezahlsender am Sonntag mit. Welche Sky-Kunden für eine Entschädigung in Frage kommen und ob sie dafür selbst aktiv werden müssen, war zunächst noch unklar.

Fußball live im TV

Sky und DAZN streiten sich seit Jahren um die Übertragungsrechte der beliebtesten Fußballwettbewerbe. Während Sky noch einen Großteil der Bundesligaspiele überträgt, zeigt DAZN mittlerweile die meisten Spiele in der Champions League exklusiv live.