Sky verkündet Streaming-Hammer für Bundesliga-Anhänger! „Ganz neue Wege“

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Sky oder Stadion? Schon bald können Fußballzuschauer diese Frage beantworten mit: beides!

Sky hat eine irre Innovation erfolgreich getestet. Mit einer neuen App können Kunden bald im Stadion Live-Bilder des Spiels empfangen – stabil, ohne Verzögerung und aus mehreren Kameraperspektiven.

Sky entwickelt stabilen und verzögerungsfreien Livestream für Stadionbesucher

Leipzig gegen Borussia Dortmund war der Härtetest in einem vollbesetzten Stadion – und er war erfolgreich. Bald soll die „Sky 5G Multiview App“ in die Stores kommen. Und die verspricht laut Sky ein völlig neues Stadionerlebnis.

Sky bringt die Bundesliga für Stadionbesucher auf das Handy. Stabil und verzögerungsfrei. Foto: imago images/Sven Simon

Du willst die strittige Szene vor dir noch einmal aus einer anderen Perspektive sehen? Du bist genervt, weil der VAR-Check nicht auf der Leinwand gezeigt wird? Du hast Sorge, dass du ein Tor verpasst, weil du aufs Klo musst? Der Pay-TV-Riese verspricht für all diese Probleme jetzt eine Lösung.

Fan kann Szene im Stadion aus mehreren Perspektiven anschauen

Gemeinsam mit Vodafone ermöglicht Sky „ganz neue Wege, um ein Bundesliga-Spiel im Stadion zu erleben“, so Sky-Sportchef Charly Classen.

„Am besten sehen die Zuschauer das Live-Spiel auf Sky Sport und am schönsten ist das Live-Erlebnis selbstverständlich in einem voll besetzten Stadion. Mit der In-Stadium App bringen wir beide Welten zusammen und zeigen auf, was bei unseren Sportproduktionen schon bald möglich sein wird.“

5G macht es möglich, die Live-Bilder vom Spielfeld mit einer Verzögerung von unter 10 Millisekunden auf das Handy des Stadionbesuchers zu bringen. Durch ein eigenes Signal sind Sky-Abonnenten dabei nicht abhängig von einem oft wackeligen oder überlasteten Stadion-WLAN.

Sky bringt eine irre Innovation auf den Markt. Foto: picture alliance / SVEN SIMON

„Wir verheiraten Emotionen im Stadion mit Informationen aus der digitalen Welt“

Im Stadion kann der Fan die strittige Szene vor ihm noch einmal aus mehreren Kameraperspektiven betrachten. Und sie können das Spiel einfach mitnehmen, sollten sie während der Partie mal Bier holen oder wegbringen müssen.

Wann genau die App für das breite Publikum bereitgestellt werden kann, steht noch nicht fest. Sky-Sprecher Jens Bohl sagte gegenüber DER WESTEN, dass noch weitere Tests folgen werden, bevor der Release stattfindet.