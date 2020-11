Schock bei Bayern München! Nächster Corona-Fall vor Gipfeltreffen

München. Vor dem Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund muss Bayern München einen weiteren Corona-Fall verkraften.

Nach Niklas Süle erwischte es nun auch Joshua Zirkzee. Das gab der Meister am Donnerstagabend bekannt. Wie der Verteidiger wird auch der Angreifer von Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) fehlen.

Bayern München: Joshua Zirkzee mit Coronavirus infiziert

Zirkzee positiv auf Coronavirus getestet - Süles zweiter Test negativ.



„Dem Stürmer des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne“, vermelden die Bayern. Auch symptomfrei muss Zirkzee jedoch vorerst isoliert bleiben.

Durch die anschließende Länderspielpause könnte der Niederländer aber schon beim folgenden Spiel gegen Werder Bremen (21. November) wieder mitwirken – ein symptomfreier Krankheitsverlauf vorausgesetzt.

Gleichzeitig verkündete Bayern München auch, dass ein zweiter Corona-Test bei Niklas Süle negativ ausfiel. Somit besteht die Möglichkeit eines fehlerhaften positiven Tests – was laut DFL-Statuten aber nichts an der Isolation ändert.

BVB bangt um Can und Hummels

Ob auch Borussia Dortmund am Samstag im „Klassiker“ coronabedingt auf einen Leistungsträger verzichten muss, ist noch nicht klar. Emre Can war ebenfalls an Covid-19 erkrankt, zeigte zudem leichte Symptome. Ob er bis zum Gipfeltreffen wieder fit wird, steht noch nicht fest.

Zudem bangt der BVB auch um Mats Hummels. Der Abwehrchef der Dortmunder hatte sich beim 2:0-Sieg in Bielefeld eine Oberschenkelverletzung zugezogen und kämpft derzeit darum, pünktlich zur Partie gegen seinen Jugendklub fit zu werden.